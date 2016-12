Migri lakkauttaa vastaanottoyksiköitä pohjoisesta

Maahanmuuttovirasto Migri kertoo lakkauttavansa vastaanottokeskuksia ja vähentävänsä nyt noin 2400 majoituspaikkaa.

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut vastaanottokeskusten ylläpitäjille uusista sopimusten irtisanomisista. Nyt ilmoitettavat lopettamiset ja vähennykset toteutuvat viimeistään kesäkuun 2017 aikana.

Yhteistoimintaneuvotteluista vastaanottokeskusten henkilöstön kanssa vastaavat keskusten ylläpitäjät.



Vastaanottopaikkoja vähennetään, sillä viraston arvion mukaan vastaanottopaikkoja tarvitaan ensi vuonna nykyistä edelleen paljon vähemmän ja ylisuuren majoituskapasiteetin ylläpito on kallista. Viraston tavoite on ylläpitää vastaanottokeskuksissa 90 prosentin käyttöaste.

Pohjoisessa toimintansa lopettavat aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikkö Torniossa, jossa on 250 paikkaa ja joka on SPR:n ylläpitämä. Lisäksi Kemistä ja Rovaniemeltä lakkautetaan aikuisten ja perheiden vastaanottoyksiköt. Kemissä SPR:n vastaanottokeskuksessa on 100 paikkaa. Rovaniemellä on niin ikään sata paikkaa.

Migri lakkauttaa vastaanottokeskuksia myös ympäri Suomea.

Maahanmuuttovirasto seuraa jatkuvasti muutoksia turvapaikanhakijamäärissä ja hakemusten käsittelyajoissa. Jos tämänhetkinen hakijatilanne jatkuu, on myös vuoden 2017 toisella puoliskolla tehtävä paikkavähennyksiä.

Jos hakijamäärät sen sijaan lähtevät nousuun, Migri lisää vastaanottokeskuspaikkojen määrää tarpeen mukaisesti.