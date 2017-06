Metsäpeuroista ja poroista kaivataan havaintoja - erityisesti Oulujoen ja Kiiminkijoen alueen havainnot kiinnostavat

Metsähallitus kerää havaintoja metsäpeuroista ja poroista. Havaintoja kaivataan erityisesti Oulujoen ja Kiiminkijoen väliseltä alueelta, kuten esimerkiksi Muhokselta, Vaalasta, Utajärveltä ja Puolangalta.

Poroista kaivataan havaintoja poronhoitoalueen eteläpuolelta, mutta metsäpeuroista pyydetään ilmoittamaan kaikki havainnot.

Porot ja metsäpeurat voi olla vaikeaa keskenään, mutta ne voi erottaa parhaiten katsomalla eläimen kaulaa. Suurimmalla osalla poronhoitoalueen eteläosissa laiduntavista poroista on kaulassaan muovipanta. Myös muutamilla metsäpeuroilla on kaulassaan keltainen panta, jossa on musta numerotunniste.

Havaintoja kerätään metsäpeuran leviämisen kartoittamiseksi, sillä metsäpeurat ovat laajentaneet elinaluettaan viime vuosina Suomenselältä Oulujärven länsi- ja pohjoispuolelle.

Metsähallituksen mukaan peurojen liikkuminen poronhoitoalueen tuntumassa tai porojen liikkuminen poronhoitoalueella lisää eläinten kohtaamisen todennäköisyyttä ja kasvattaa riskiä metsäpeuran ja poron risteytymiselle.

Havaintojen kerääminen on osa Metsähallituksen metsäpeurahankkeita. Kooste havainnoista toimitetaan myös paliskuntien käyttöön. Havainnot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen milla.niemi@metsa.fi.