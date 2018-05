Metsäkoneyritys Ponssen perustajan Einari Vidgrenin säätiöltä merkittävä tunnustuspalkinto Iin Metsätyö Oy:lle

Metsäkoneyritys Ponssen perustajan Einari Vidgrénin (1943-2010) elämäntyötä ylläpitävä Einari Vidgrén Säätiö on myöntänyt pitkäjänteisestä ja ammattitaitoisesta yrittäjyydestä metsäkonealalla jakamansa Einarin Palkinnon Iin Metsätyö Oy:n Janne ja Tuomas Paakkolalle.

Palkinto on 20 000 euroa. Kaikkiaan säätiö jakoi nyt erilaisia tunnustuksia 143 000 euron edestä.

Iin Metsätyö Oy:ssä sukupolvenvaihdos on tehty viime vuosina, kun pitkänlinjan metsäkoneurakoitsija Heikki Paakkola siirtyi eläkkeelle ja veljekset Janne ja Tuomas Paakkola ovat jatkaneet perheyrityksen toimintaa.

Yritystä on kehitetty viime vuosina voimakkaasti. Nykyään Iin Metsätyöllä on kuuden korjuuketjun lisäksi kaksi kaivukonetta ja kuusi puuautoa. Kuljettajia on töissä noin neljäkymmentä.

– Kunnioitus isän työtä kohtaan on kova. Isä on aina ollut minulle henkisenä tukena tukena, ja nuoremman veljen tultua mukaan yritystoimintaan tukea saa myös häneltä, yhtiön toimitusjohtaja Janne Paakkola kertoo säätiön tiedotteessa.

Iin Metsätyön ohella saman tunnustuspalkinnon sai myös Lappeenrannan alueella toimiva Koneurakointi Mutikainen Oy.

Vidgrénin nimeä kantavan säätiön tavoitteena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta.

Säätiö haluaa myös kehittää koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän yrittäjyyden tunnettuutta ja lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta työllistäjänä erityisesti nuorten keskuudessa.

Ensimmäistä kertaa myönnetty 10 000 euron elämäntyöpalkinto meni suomussalmelaiselle Juhani Heikkiselle, joka on toiminut alalla vuodesta 1967, jolloin hän lähti savottatöihin 15-vuotiaana.

Heikkinen myi yrityksensä Metsä-Jussi Heikkinen Oy:n vuonna 2015, mutta on jatkanut alan töitä sen jälkeenkin.