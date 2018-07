Metsähallitus parantelee Posion Korouomaa – alue saa kolme uutta tulipaikkaa

Metsähallitus rakentaa Posion Korouomalle kolme uuttaa tulipaikkaa suositun kanjonilaavun läheisyyteen. Tulipaikat rakennetaan yrityskäyttöön.

– Viime vuosina Korouoman suosio on kasvanut huomattavasti varsinkin talviaikaisen käytön osalta. Kohteella liikkuu kevättalven aikaan monia eri harrastajaryhmiä, heidän joukossaan sekä jokamiesretkeilijöitä että ohjelmapalveluyritysten ryhmiä. Yrittäjien asiakkaita tulee sekä Koillismaan että Lapin suunnalta, varsinkin Rovaniemeltä tulevia ryhmiä on nykyään runsaasti, kertoo vs. puistonjohtaja Leena Jartti.

Kun uudet tulipaikat ovat valmistuneet, matkailuyrityksille ei myönnetä enää lupia omiin kota- ja tulipaikkoihin. Yrityksiä pyydetään siirtämään opastettujen retkien ruokailut uusille tulipaikoille. Kanjonilaavut ovat pääsääntöisesti kaikkien retkeilijöiden käytössä.

Lisäksi alueelle rakennetaan uusi käymälä Saukkovaaran parkkipaikan lähelle. Kanjonissa sijaitsevaa vanhaa käymälää kehitetään kestämään talvikäyttöä paremmin.

Jokaisella valtion mailla toimivalla yrityksellä täytyy olla voimassa oleva yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa. Yritykset ovat velvollisia maksamaan uusien tulipaikkojen käytöstä, tiedottaa Metsähallitus.

Metsähallitus tekee kävijätutkimusta Korouoman ja Riisitunturin alueella tämän kesän ja ensi talven aikana.

– Pyydämme yrityksiä rohkaisemaan asiakkaitaan vastaamaan kävijätutkimukseen haastattelijan ollessa paikalla, jotta tutkimukseen saadaan kattavasti mukaan kaikkien alueen käyttäjien näkökulmat, kehottaa erikoissuunnittelija Paula Aspholm.