"Melkoisia vilperttejä" – Kuusamon Suurpetokeskuksen karhunpennut ulkoilivat viikonloppuna ensimmäistä kertaa

Kuusamon Suurpetokeskuksen kaksi karhunpentua ovat näyttäytyneet pesän ulkopuolella ensimmäistä kertaa tänä viikonloppuna.

Toinen pennuista on uros ja toinen naaras. Karhujenhoitaja Pasi Jäntti kuvailee pentuja vilkkaiksi ja uteliaiksi.

– Melkoisia vilperttejä ne ovat. Hauskoja ja vauhdikkaita tilanteita on ollut yllin kyllin.

Vaikka pennut tulivat rohkeasti ulos pesästä, ovat ne vielä arkoja.

– Kaikki vieraat äänet pelottavat. Äitin tykö mennään heti, jos kuuluu vaikka lapion kolahdus, Jäntti kertoo.

Ensimmäisten ulkoilupäivien aikana pennut saivat maistella mansikoita, mustikoita ja mandariineja. Niiden pääasiallinen ravinto on kuitenkin vielä pitkään emon maito.

Pentuja ei ole vielä punnittu, mutta Jäntti arvioi niiden olevan parin kilon painoisia.

KUVA: Pasi Jäntti

Jäntti kertoo Reeta-emon huolehtivan pennuista tunnollisesti. Vaikka karhuemo puolustaa pentujaan voimakkaasti, on Reeta päästänyt Jäntin ja Suurpetokeskuksen isännän Sulo Karjalaisen pentujen lähelle ja antanut koskettaakin niitä.

– Reeta hyväksyi sen, että saatiin olla lähellä pentuja. Emo luotti, että nämä ihmiset eivät tee mitään pahaa. Me puhuttiin niille lempeästi ja ystävällisellä äänellä.

Jäntin mukaan myös pentujen Juuso-isä on seurannut aitauksen touhuja tiiviisti.

– Juusoa hirveästi kiinnostaisi osallistua vauvojen hoitoon. Se seuraa koko ajan pienten touhuja. Myös Juuson emo Tessu haluaisi olla Reetan mukana vauvoja hoitamassa, Jäntti kertoilee.

Suurpetokeskuksessa rakennetaan pennuille turvallinen ympäristö, jossa muut keskuksen karhut eivät pääse satuttamaan niitä. Myös muut kevättyöt ovat pitäneet Suurpetokeskuksen väen kiireisenä. Jäntin mukaan tiloja kunnostetaan kiireen vilkkaa, jotta vieraita voidaan alkaa ottaa vastaan.

– Täällä on vielä täysi talvi ja lunta on paljon. Kaikki kulkuväylät ovat sulamisvesien vallassa, ja niitä on nyt koitettu kuivattaa kulkukelpoisiksi, Jäntti sanoo.