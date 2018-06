"Melkoinen cocktail ilmassa" – Lentävä hiekka ja siitepöly ovat tehneet monen elämästä tukalan Oulussa

Kuiva ja lämmin kevät on saanut katu- ja siitepölynpölyn lentämään Oulussa. Tuulet ovat heittäneet pienimuotoisia hiekkamyrskyjä, jotka ovat pistäneet silmät karvastelemaan ja hengitystiet äreiksi.

Oulun Seudun Astma- ja Allergiayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sami Honkonen kertoo, että monet sellaisetkin ihmiset ovat kertoneet saaneensa tänä keväänä oireita, jotka eivät ole aikaisemmin reagoineet.

– Ilmassa on melkoinen cocktail katupölyä ja siitepölyä. Kuivaa ja lämmintä on riittänyt, eikä vesisade ole puhdistanut ilmaa. Tämä on ollut allergikoille kova paikka, kommentoi Honkonen.

Yhteydenottoja on riittänyt kevään pölyille oirehtivilta niin allergiayhdistykselle kuin valtakunnalliselle liitollekin. Asiantuntija Anne Vuorenmaa Allergia-, Iho- ja Astmaliitosta kertoo, että yhteydenottoja tilanteesta kärsiviltä on tullut tänä keväänä todella runsaasti.

– Allergikot eivät ole saaneet hengähdyshetkeä sateen muodossa tänä keväänä. Koivun siitepölyä on myös ollut erittäin runsaasti ympäri Suomen.

Apteekeissa kauppa on käynyt, kun silmätippoja, nenäsumutteita ja antihistamiineja on haettu hankalaan oloon.

Katupöly on tuonut omat hankaluutensa kevään aikana. KUVA: Ala-aho Pekka

Apteekinhoitaja Virpi Kaivorinne Yliopiston Apteekista Oulusta kertoo, että silmätippoja on myyty tänä keväänä runsaasti.

– Allergiakausi on ollut rankka tänä vuonna. Kuiva keli, katupöly ja siitepöly ovat sellainen yhdistelmä, että oireita on tullut monelle. Katupöly on kuivattanut ja ärsyttänyt silmiä. Lisäksi siitepölykausi on keskimääräistä voimakkaampi.

Kaivorinne toteaa, että useilla oireet ovat saattaneet olla hurjia. Tukkoinen ja kurja vointi voivat antaa vaikutelman, että flunssa on iskemässä.

Kaivorinne hoksauttaa, että nenähuuhtelukannulla on mahdollista vähentää pölyjä ja allergeeneja nenän limakalvoilta. Lisäksi hiukset on hyvä huuhdella ennen nukkumaan menoa, muuten pölyinen tukka saattaa hankaloittaa oireita yön aikana.

Tablettihoitoa odotellaan siedätyksessä

Allergialiiton Anne Vuorenmaa kommentoi, että jos antihistamiinit, nenäsumutteet ja silmätipat eivät riitä oireiden hoitoon, kannattaa varata aika lääkärille. Tämä voi antaa lähetteen siedätyshoitoarvioon.

Pistoksina toteutettava siedätyshoito aloitetaan syksyllä, kun siitepölykausi on ohitse. Siitä on apua jo seuraavan kevään siitepölyjaksossa.

Vuorenmaa odottaa koivun siitepölyn siedätyshoitoon muutaman vuoden sisällä tulevaa kielenalustablettia, joka helpottaa hoidon antamista. Tuolloin hoidettavan tarvitse kulkea hakemassa pistoksia viikon-parin välein.