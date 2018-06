Mehiläisen ja Meri-Lapin kuntien yhteisyritys sai toimiluvan – terveydenhuollon jättiulkoistus toteutuu

Mehiläisen ja Meri-Lapin kuntien perustama yhteisyritys on saanut toimiluvan terveyspalveluiden tuottamiseen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Lapin aluehallintoviraston myöntämä lupa merkitsee, että maan suurin terveyspalveluiden ulkoistus toteutuu.

Toimilupa astuu voimaan heti, mutta käytännössä terveydenhuolto siirtyy Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n vastuulle tasan viikon päästä eli 18. kesäkuuta alkaen.

Toimilupa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle myönnettiin perjantaina. Avin mukaan lääketieteelliseen toimintaan tarkoitetut tilat ja laitteet on tarkastettu ja todettu asianmukaisiksi, ja henkilökunnan koulutus on kunnossa. Yrityksen toimintasuunnitelmissa on myös huomioitu riittävästi potilasturvallisuus.