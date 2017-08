Simon ja Keminmaan rajalla sijaitsevalle Martimoaavan soidensuojelualueelle rakennetaan uusi autiotupa. Uusi tupa korvaa Kaltiolammella sijaitsevan vanhan ja huonokuntoisen tuvan.

Vanhan autiotuvan purku aloitetaan ensi maanantaina. Tupa on niin huonossa kunnossa, ettei sitä kannata enää rakentaa.

Metsähallituksen mukaan rakennus puretaan pois jo nyt, jotta purkujäte voidaan kuljettaa hankea pitkin ensi talvena. Myös uuden tuvan rakennustarvikkeet kuljetetaan paikalle talven aikana.

Uuden tuvan on määrä olla valmiina heinäkuun alussa 2018. Siihen saakka Martimoaavan alueella on käytössä neljä autiotupaa: Saunasaari, Koivuselkä, Martimo-ojan niittytupa sekä Keskipenikan niittytupa. Soidensuojelualueella on lisäksi neljä laavua.

Metsähallituksen mukaan myös vapaaehtoiset voivat osallistua uuden tuvan rakentamiseen. Talkoolaiseksi voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen olli.vainio@metsa.fi.