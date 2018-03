Maakuntajuna jyskyttää Pohjois-Pohjanmaalla vääjäämättömästi – "Olisi vastuutonta painaa jarrua"

Lähes sata valmistelijaa, no huh, ja veronmaksajien rahoilla. Johan on kepulaista himmelipolitiikkaa. Vapaavuori älysi tämän ja nyt odotellaan 21 kaupungin toimia, jossa on Oulu mukana. Johtajapeli jo niin kovaa käynnissä, ettei ole tottakaan. Voi olla, että kansanedustajien pitäisi aloittaa kampanjansa. Lepomäki puhuu vähän, mutta täyttä asiaa. Useat professorit ovat näyttäneet numeroin, että uudistus on kallis ja se heikentää mm potilasturvallisuutta. Nyt järki peliin.