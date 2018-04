Luonnonmarjojen poimintamäärät laskivat – mustikkaa kerättiin eniten Oulu-Kainuun alueelta

Luonnonmarjoista kertyi viime vuonna poimintatuloa yhteensä lähes 13 miljoonaa euroa. Edellisestä vuodesta laskua oli 5,6 miljoonaa euroa.

Viime vuoden marjasato oli muutamia viikkoja myöhässä normaalista ja marjojen määrä jäi keskinkertaiseksi.

Valtamarjojen eli mustikan poimintatulot olivat 6,6 miljoonaa euroa, puolukan 4,6 ja lakan 1,5 miljoonaa euroa.



Puolukkaa kerättiin luonnonmarjoista eniten, mutta senkin sato jäi alle puoleen edellisvuoden sadosta, noin 5 miljoonaan kiloon. Mustikkaa kerättiin 3,6 miljoonaa kiloa, eniten Oulu-Kainuun alueelta.

Lakkaa kerättiin myyntiin runsaat 220 000 kiloa. Varsinkin Itä-Lapissa lakkasato oli runsas ja marjan laatu hyvä.

Mustikkaa vietiin huomattavasti vähemmän kuin kahtena aiempana vuonna. Valtaosa mustikasta vietiin Kiinaan ja Ruotsiin. Tuorepuolukasta valtaosa meni Ruotsiin.

Kantarelli- ja herkkutattisato jäi heikoksi

Luomukeruualueita on viime vuosina sertifioitu lisää. Niiden määrä on nyt noin 12 000 hehtaaria. Poimitusta mustikasta 23 prosenttia on luomua, puolukasta 6 ja lakasta 59 prosenttia.

Ulkomaalaisia poimijoita tuli Suomeen marjayritysten kutsumina vähemmän kuin edellisenä vuotena. Ulkomaalaiset poimijat keräsivät 75 prosenttia marjasadosta, mikä on hieman pienempi osuus kuin aiempina vuosina. Suurin osa poimijoista oli thaimaalaisia.

Myös sienisato oli kylmyyden ja sateisuuden takia viime vuonna myöhässä tavanomaisesta. Luonnonsienistä rouskuja kerättiin eniten. Kantarelli- ja herkkutattisato jäi erittäin heikoksi edellisvuoteen verrattuna. Valtaosa kantarelleista ja herkkutateista kerättiin Itä-Suomesta.

Suppilovahverosato oli kylmästä kesästä huolimatta hyvä ja sitä voitiin kerätä vielä poikkeuksellisen myöhäänkin.