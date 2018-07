Lomakausi tekee piikin asuntomurtoihin – ammattirikollisia liikkeellä Raahessa

Poliisi kehottaa suojaamaan omaisuutensa. Lomamatkan ajaksi koti on syytä jättää asutun näköiseksi.

Heinäkuu ja kesäloma-aika tuovat koko Suomeen ammattirikolliset ulkomailta. Myös Raahen seutukunnassa on tehty havaintoja järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka kohdistuu lähinnä asuntoihin.

– Asuntomurtoja on ollut meidän Oulun poliisilaitoksen alueella muutamia parin viikon sisällä, Jokilaaksojen alueella esimerkiksi Vihannissa. Niissä on ollut piirteitä, jotka viittaavat kansainväliseen toimintaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämän vuoksi halutaan nostaa esille asuntojen silmälläpito ja niistä huolehtiminen ystävien ja naapurien toimesta. Jos näkee, että naapurissa rupeaa liikkumaan epämääräisiä henkilöitä, jotka liikkuvat autoilla, joissa on ulkomaan kilvet, voisi olla yhteydessä poliisiin, ylikomisario Hannu Mensonen toteaa.

Mensonen ei kerro suoraan, mistä maasta ammattirikolliset tänne tulevat, mutta suunnan hän antaa.

– Vaikuttaisi, että tuonne Suomen eteläpuolelle se tekijäpuoli painottuu. Liikkuminen eri paikkakuntien välillä on heillä hyvin nopeaa. Jos poliisi saa yhteydenottoja, missä kerrotaan havaintoja autosta, voidaan kyseinen auto tavoittaa, kun tehdään tarkastuksia. Sillä voi olla ennaltaestävä funktio, kun henkilöt huomaavat, että heidät on havaittu. Eli vaikkei mitään vietaisikään, kannattaa poliisille ilmoittaa, Mensonen korostaa.

Järjestäytyneen rikollisuuden saapuminen tälle alueelle ei ole poliisin mukaan kovinkaan harvinaista.

Kesällä rosvot liikkuvat aktiivisemmin kuin talvella.

– Heinäkuu on lomakuukausi, se imee tänne ulkomaalaisia. Se on heille sesonkiaikaa. Ja se on jokakesäinen ilmiö, että ulkomailta tullaan kesäaikaan tekemään rikoksia Suomeen ja osa niistä kohdistuu meidän alueella oleviin liikkeisiin ja yksityisiin koteihin. Asuntomurtoja tehdään tänä päivänä päivällä ja yöaikaan, eli ne eivät ole sidoksissa kellonaikaan. Joku voisi ajatella, että he liikkuvat vain yöllä, mutta murtoja on tehty jopa keskellä kirkasta päivää, kun asukkaat ovat töissä, ylikomisario Mensonen kertoo.

Ammattilaiset tekevät usein etukäteen tarkastelukäyntejä ja kartoittavat näin ollen potentiaalisia murtokohteita. Heille ei yleensä kelpaa mikään vanha ruohonleikkuri tai moottorisaha.

– Ammattikavereita kiinnostavat arvometallit, kulta ja hopea, sekä suoranainen raha. He tyhjentävät asunnon arvo-omaisuudesta, Mensonen valottaa.

Keväällä Raahen seutukunnassa tehtiin myös runsaasti mökkimurtoja. Ne eivät olleet Mensosen mukaan ammattirikollisten tekemiä.

– Maaliskuussa mökkimurtoja oli muutaman kappaleen rykelmä, ja toukokuussa oli kanssa toinen piikki. Ne olivat kotikutoisten tekijöiden tekemiä, paikat ja tavarat olivat semmoisia, Mensonen kertoo.

Kun lähtee kesälomareissulle, olisi koti syytä jättää mahdollisimman asutun näköiseksi. Esimerkiksi jossakin huoneessa kaihtimet voisivat olla kiinni, ja jossakin taas auki.

Eikä välttämättä kannata laittaa sosiaaliseen mediaan päivitystä, jossa kertoo olevansa viikon kotoa pois. Vaikka se olisi rajattu ainoastaan omalle kaveripiirille, saattaa tieto päätyä silti vääriin käsiin.

– Sitäkin kannattaa miettiä, että jos on myymässä asuntoaan, minkälaisia kuvia laittaa nettiin ja mitä asunnosta näytetään. Sitä korostan, että kannattaa miettiä ja harkita tarkkaan, mitä tietoja antaa, Mensonen varoittelee.