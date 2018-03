Lemmikin viimeinen paikka on usein kirjahyllyssä tai pihamaan mielipaikkaan haudattuna

Oman koiran kuolema oli raahelaiselle Sanna Fältille niin kova paikka, että itku nousee pintaan vieläkin.

– Milla oli minun ensimmäinen koirani. Se kuoli kuoli 7. huhtikuuta viime vuonna.

Milla oli cockerspanieli, joka sai elää poikkeuksellisen pitkän koiranelämän, 15 vuotta ja 3 kuukautta.

Nyt, vajaata vuotta myöhemmin, Sanna Fältin kotipihassa Saloisten Kanttorilankujan varrella on loppusilausta vaille valmis pieneläintuhkaamo.

– Kaikella on tarkoituksensa. Kun Milla kuoli, tajusin, kuinka vaikeaan tilanteeseen lemmikin omistaja joutuu: mihin kuolleen eläimen voi laittaa? Tälle asialle halusin tehdä jotakin.

Milla tuhkattiin vieraalla paikkakunnalla ja uurna on vielä toistaiseksi olohuoneen kirjahyllyssä.

– Mutta kunhan tuhkaamo valmistuu, Millan uurnalle on katsottuna oma paikka hiljentymishuoneen hyllyssä.

Pieneläintuhkaamon perustaminen ja toteuttaminen on ollut pitkä polku.

– Tekemättömien asioiden lista oli alussa kilometrin mittainen. Tässä vaiheessa on jäljellä ehkä kahden arkin verran, Sanna Fält kuvailee urakkaa, jonka toteuttamisvaiheissa ystävien antama talkooapu on ollut kultaakin kalliimpaa.

Matkan varrella on tullut paljon rohkaisua ja kannustusta.

– Ensinnäkin tarve tällaiselle palvelulle on osoittautunut yksiselitteisen selkeäksi. Lemmikkieläimiä on yhä enemmän ja lemmikin merkitys omistajalleen on erittäin suuri. Niin suuri, että sen voi ymmärtää vain sellainen, jolla itselläänkin on lemmikki.

Ympäristön kannalta tuhkaamon perustamishanke saattoi tuntua aluksi arveluttavalta. Savuaako se? Haiseeko se? Huolet kuitenkin hälvenivät, kun kävi selväksi, että polttolaitoksesta ei pääse ilmoille savukaasuja ensinkään.

Omien koirien kanssa koetut luopumistilanteet ovat vaikuttaneet tilaratkaisuihin monin tavoin, samoin pieniin yksityiskohtiin palvelua suunniteltaessa. Asiakkaat otetaan vastaan kodikkaassa huoneessa, jossa on mahdollisuus muistella ja hiljentyä kaikessa rauhassa.

– Halusin rakentaa kauniin ja samalla herkän tilan, jossa voi jättää ne viimeiset jäähyväiset. Joku haluaa viettää nämä hetket kahden kesken lemmikkinsä kanssa, kun taas joku toinen voi tarvita keskustelukumppania. Siinä tilanteessa olen valmis auttamaan parhaani mukaan.

Millä tavoin asiat sujuvat sitten käytännössä?

– Vaihtoehtoja on monia, sillä palvelut järjestetään asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaan. Useimmiten lemmikki tulee tuhkattavaksi eläinlääkärin kautta. Jos eläin on kuollut kotona, omistaja voi tuoda lemmikkinsä meille suoraan. Aikataulusta kannattaa sopia etukäteen.

Tarvittaessa lemmikki käydään noutamassa kotoa.

Entäpä tuhkat? Mihin ne on luontevaa sijoittaa?

– Tässäkin on monia mahdollisuuksia. Jos asiakas ei halua tuhkaa itsellensä, siinä tapauksessa tuhka sijoitetaan Piehingin pieneläinten hautausmaalle. Siellä on katsottuna valmiiksi yhteishautapaikka.