Lasten seksuaaliset hyväksikäytöt lisääntyneet vuosittain Oulun poliisin alueella

Seksuaalirikoksia ilmoitettiin poliisille aiempaa enemmän vuonna 2017. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen arvelee, että kasvu johtuu siitä, että seksuaalirikosten ilmoittamiskynnys on laskenut.

-Erityisesti seksuaalirikoksiin liittyvä avoin keskustelu on madaltanut kynnystä. Rikosten uhrin asemaan ja oikeuksiin liittyvät parannukset ja mahdollisuudet päästä avun ja tuen piiriin ovat myös edistäneet rikosten ilmituloa, Kolehmainen vertaa.

Rikosilmoitusten kautta julkitulleiden seksuaalirikosten määrä on karua luettavaa Oulun poliisin alueella. Esimerkiksi lapseen kohdistuvat hyväksikäyttörikokset ovat lisääntyneet viime vuosina kymmenillä. Alueella kyseisiä rikoksia oli selvityksessä vuonna 2015 83 tapausta, vuonna 2016 92 tapausta ja vuonna 2017 tapauksia oli 134.

Rikosilmoituksia vähemmän Oulun poliisin alueella

Poliisilla oli toiminnantäyteinen vuosi 2017 koko maassa, siitä huolimatta, vaikka poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski vuoden aikana. Määrällisesti rikosilmoitusten määrä laski vuoden alkupuoliskolla reilulla seitsemällä prosentilla, joka on noin 28 000 rikosta vähemmän kuin vuonna 2016. Tammi- kesäkuussa poliisille ilmoitettiin yhteensä 360 661 rikosta.



-Rikosilmoituksia tehtiin viime vuonna vähemmän myös Oulun poliisin alueella. Ilmoitusten määrä väheni 3,62 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Rikosilmoituksia Oulun poliisin alueella tehtiin yhteensä 59 187 kappaletta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hannu Mensonen Raahen rikostutkinnasta kertoo.



Valtakunnallisesti rikostilastojen perusteella moni asia meni parempaan suuntaan vuonna 2017. Rikoksia selvitettiin edellisvuotta enemmän, petosrikosten määrä väheni, asuntomurtoja tapahtui vähemmän ja törkeiden rattijuopumusten määrä laski.



-Poliisi tehosti tutkintaa ja rikostutkinnan prosessien kehittämistä. Muun muassa perustutkinnan esikäsittelytoimintaa yhdenmukaistettiin poliisin strategian mukaisesti, joka edesauttoi juttujen priorisointia. Näiden poliisilaitoksissa tehtyjen ja tekeillä olevien toimien uskotaan nostavan selvitysprosentteja edelleen, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.



Yksi ongelmista on rikosten tutkinta-aikojen pituus, jotka ovat varsin pitkiä. Kolehmaisen mukaan, tilanteeseen haetaan ratkaisua esitutkinnan nopeuttamisesta etenkin rikosten perustutkinnassa. Lukumäärällisesti tutkinta-aikojen mitat olivat koko maassa vuonna 2015 119 vuorokautta, vuonna 2016 122 vuorokautta ja viime vuonna 125 vuorokautta.



-Oulun poliisiin alueella tutkinta-ajat ovat maan keskiarvoa. Raahen poliisissa tilanteelle ei tehdä tässä vaiheessa mitään, sillä Raahessa poliisi joutui viime vuonna keskittymään vakaviin rikoksiin. Rikokset kohdistuivat henkeen ja terveyteen sekä omaisuuteen, jotka vääristävät tutkinta-aikoja, Mensonen perustelee.

Huumausainerikokset työllistävät



Huumausainerikoksissa poliisi tekee tulosta, joskin vastapuolikin on valppaana. Paljastettujen huumausainerikosten määrä nousi jo vuonna 2016 ja sama suuntaus oli vuonna 2017. Vastaavasti samaan aikaan huumausainerikosten määrä on hiukan kasvanut. Rikoskomisario Mensonen kertoo, että huumausainerikokset työllistävät enemmän myös Oulun poliisin alueella.



-Poliisi puuttuu huumausainerikollisuuteen niin paljon kuin se on mahdollista.

Poliisin hälytystehtävien määrä pysyi suunnilleen samana vuosina 2016 ja 2017. Kiireellisten hälytystehtävien määrä kuitenkin kasvoi. Kasvu selittyy rattijuopumustehtävien, joissa mukana huumeisiin liittyvät tapaukset, pahoinpitelyjen ja ryöstöjen lisääntymiset.