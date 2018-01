Läski ja raadot maistuvat talvella tinteille – punatulkut ovat vegaaneja

Tikli parvi (Carduelis, carduelis) on vieraillut ahkerasti lintulaudallani tänä talvena (yleensä on neljä lintua). Ei koskaan aikaisemmin vaikka olen ruokkinut lintuja vuosikaudet. Tykkäävät kovasti kuorettomista auringonkukansiemenistä. Luulin ensin, kun olivat niin värikkäitä ja etelämaalaisen näköisiä, että ovat varmaan karanneet jonkun lintuhäkistä, mutta kun kiikarilla katsoin tarkemmin ja vertailin lintukirjan kuviin, niin varmistuin, että Tiklejä ne tosiaan ovat. Hankin uuden lintujen ruokinta-automaatin ja olen ajatellut, että se on mahdollisesti Tiklille ergonomialtaan sopiva, mikä selittäisi, niiden jokapäiväiset vierailut. Ne ruokailevat vain ja ainoastaan uudesta ruokinta-automaatistani eivät koskaan viereisestä lintulaudasta, vaikka siinä on samoja auringonkukan siemeniä.