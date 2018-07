Lappi saattaa saada 100 uutta tuulivoimalaa – Smart Windpower Oy käynnisti esiselvityksen

Ei hyvän tähden nyt ne meinaa pilata Lapin. Tuo myllyjen rakentaminen on lopetettava nyt ja kerrasta. Jos me joku sääntö tarvitaan, niin se on näiden myllyjen kielto. Täysin tehottomia ja aiheuttavat vain tuhoa luontoon.

Suunnan on oltava se, että olemassa olevat myllyt puretaan ja samalla vapautetaan joet niistä betonihirviöistä. Tuo luonnon tuhoaminen saa nyt luvan loppua. Energia tulee tuottaa nimenomaan fossiilisilla polttoaineilla. Se on turvallista ja tehokasta ja saadaan runsaasti edullista sähköä. Hiilidioksidi mikä fossiilisista polttoaineista tulee, niin on vain hyväksi luonnolle. Kasvit yhteyttävät hiilidioksidista tuoretta happea. Väitteet siitä, että hiilidioksidi vaikuttaisi mitenkään ilmastonmuutokseen, ovat pelkkää poliittista fantasiaa. Ilmastonmuutos on normaali, positiivinen ja luonnollinen asia.