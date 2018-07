Lapissa riehuu maastopaloja tiettömien taipaleiden takana, Inarissa varusmiehiä sammutustöihin – Venäjällä suurpalo Rajajoosepin kupeessa

Kertaalleen sammutetut maastopalot roihahtivat uudelleen tuleen Inarissa ja Kittilässä torstaina. Kumpikin palopaikka on tiettömien taipaleiden takana, mikä vaikeuttaa huomattavasti palojen sammuttamista.

Mutusjärvellä, Inarin pohjoispuolella palo etenee vaikeakulkuisessa maastossa.

– Helikopteri kuljetti paikalle sammuttajia, ja Saariselältä on tuotu paikalle kaksi mönkijää. Rajavartioston varusmiehiä on tulossa apuryhmäksi, päivystävä palomestari Reino Mattus kertoo.

Tuli on levinnyt nyt kahden hehtaarin alueelle. Sammuttajat yrittävät rajata palon etelän suunnasta. Palon pohjoispuolella on suota, johon palon toivotaan pysähtyvän. Suon pinta on kuitenkin poikkeuksellisen kuivaa.

Kittilässä metsää palaa Raijankijärven alueella kunnan pohjoisosissa. Palo syttyi ensimmäisen kerran keskiviikkona, mutta se saatiin rajattua torstain vastaisen yön aikana. Päivän aikana sammutustyöt lopetettiin, mutta torstai-iltana tuli tieto, että palo oli syttynyt uudelleen. Palolentokone kertoi, että palo on lähtenyt liikkeelle kolmesta kohdasta.

– Palo etenee osittain latvapalona, päivystävä palomestari Kari Kuosmanen kertoo.

Keskiviikkona syttynyt palo eteni Raijankijärvellä noin 20 hehtaarin alalle. Alueella ei ole metsätaloutta, joten tuli tuhosi hakkaamatonta ikimetsää.

Myös Kittilän palo on erittäin vaikeassa paikassa. Matkaa tieltä palopaikalle on 6–8 kilometriä. Ensimmäisen yksikön matka paloasemalta palopaikalle kesti keskiviikkona yli neljä tuntia.

Venäjällä palaa myös

Venäjän puolella Suomen rajan tuntumassa etenee kaksi suurta tulipaloa. Toinen paloista on Sallan kohdalla ja toinen Inarin Raja-Joosepin kohdalla.

Reino Mattus kertoo, että Raja-Joosepin kohdalla oleva palo on lähimmillään vain puolen kilometrin päässä Suomen rajasta.

– Paloalue on useampia kilometrejä pitkä. Se etenee Suomen rajan suuntaisesti.

Mattus toivoo, että tuuli puhaltaa jatkossakin etelän ja lounaan suunnalta, jolloin tuli ei etenisi Suomen suuntaan.

Torstaina Lapin pelastuslaitos sammutti pienempää maastopaloa esimerkiksi Sallan Hautajärven suunnalla. Siellä tuli tuhosi noin neljä hehtaaria metsää..

Avotulenteko kielletty Lapissa

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos varoittaa erittäin korkeasta maastopaloriskistä. Pelastuslaitoksen mukaan metsät ovat niin kuivia, että metsäpalo voi levitä nopeasti suurpaloksi. Metsäpaloindeksi on lähellä maksimia.

Lapissa on puolestaan kielletty avotulenteko.

Metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa. Avotulella tarkoitetaan nuotiota ja muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Pelastuslain mukaan avotuleksi luetaan myös kevytrakenteiset kupugrillit ja maapohjalle asetettavat kertakäyttögrillit.