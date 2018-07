Lapissa maastopaloja tiettömien taipaleiden takana, Inarissa varusmiehiä sammutustöihin – Venäjällä suurpalo Rajajoosepin kupeessa

On ihmeellistä, kuinka Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat antavat helikoptereitaan Turun kupeeseen, kun yksityisten ihmisten mata palaa.

Mutta ei Lapissa saada valtion helikoptereita käyttöön, vaikka Lapissa asuukin Suomeen veronsa maksavia ihmisiä, eikä lähinnä ulkomaille veronsa maksavia telakkatyöntekijöitä. No Suomen valtio maksaa heillekin lapsilisät.

Yhteiskunta on epätasa-arvoinen.