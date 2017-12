Lapin poliisilla riittänyt kiirettä vuodenvaihteen lähestyessä: hotellimurto, yliajo ja useita rattijuoppoja

Vaikka vuosi ei ole vielä ehtinyt vaihtua, Lapin poliisilla on riittänyt töitä alueellaan. Partioiden haaviin on jäänyt muun muassa useita rattijuoppoja, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Kemijärvellä henkilöautoa ajoi humalassa ja ilman ajokorttia nainen, joka oli rysäyttänyt autolla liikennemerkkiin.

Puhalluskoe näytti naiselle 1,98 promillen lukemia. Nainen oli liikkeellä Kuumaniemenkadulla kello neljän jälkeen lauantaiyönä. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.



Sodankylän Tuohustiellä jäi kiinni ojaan ajanut rattijuoppo lauantaina kello seitsemän jälkeen illalla. Mieskuljettaja puhalsi 2,41 promillea. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Sodankylässä myös murtauduttiin sunnuntaina aamuyöstä Lapintien varrella sijaitsevaan Hotelli Karhuun. Tapahtumia tutkitaan varkautena. Murron selvittely on kesken.



Myös Kittilässä ajeltiin humalassa, kun lauantai-iltana moottorikelkkaillut mies kaatui yli kahden promillen humalassa pihapiirissä. Loukkaantunut mies kuljetettiin Lapin keskussairaalaan Rovaniemielle. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.



Savukoskella puolestaan sunnuntain puolella aamuneljän aikaan mökkitietä kävellyt nainen jäi humalaisen kuljettajan henkilöauton töytäisemäksi. Loukkaantunut nainen toimitettiin sairaalahoitoon Rovaniemelle.



Päälleajon jäljiltä poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä. Heitä epäillään ainakin törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä rattijuopumuksesta. Yliajon tutkinta on kesken, poliisi kertoo.



Lisäksi Lapin poliisin alueella on viikonvaihteen aikana sattunut useita kelkkaonnettomuuksia ja pelti- ja hirvikolareita, joista on poliisin mukaan kuitenkin selvitty lievin vaurioin.

Poliisia ovat työllistäneet lisäksi muutamat häiriökäyttäytymiset, joiden jäljiltä on otettu henkilöitä poliisin suojiin säilöön.