Varmaan useimmat meistä näkevät asian niin, että on äärimmäisen valitettavaa jos susi joudutaan kaatamaan. Tilanne on kuitenkin se, että ihminen on tullut susien ja luonnon kanssa toimeen näillä alueilla jo tuhansia vuosia ja asiat on aina hoidettu niin, että jos susi tulee ihmisen lähelle, niin se tapetaan. Se on ollut aina niin. Siitä on seurannut se, että susi pysyy äärettömän kokoisissa erämaissamme jotka kattavat lähes koko maamme pinta-alan. Maassamme asutusta on lopulta kutenkin niin harvassa, että se on lähes koko maa metsää ja erämaata. Siellä on susien hyvä olla.

Tuo on poliitikkojen hyvin kummallinen ajatusmaailma, että Brysseli päättää siitä mitä ihmiset omilla alueilla tekevät. Ongelmat ovat alkaneet EU:n myötä. Nyt on sitten vaarana, että ihmisen ja suden välinen tasapaino järkkyy kun alkaa pelko nousta ihmisten mieliin. Varmaan jokainen tajuaa mitä siitä lopulta seuraa jos ihminen joutuu olemaan pelokotilassa. Siinä käy niin, että koko suden olemassaolo on uhattuna. Pelkoa ei kannata päästää tulemaan ja siitä syystä susi tulee kaataa jos sellainen ihmisen lähellä tavataan. Se on toiminut aina niin ja on hyväksi erityisesti suden selviämiselle lajina.