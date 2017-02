Kuusamon matkailussa ennätysvuosi – Kemissä aasialaisten turistien osuus kasvanut

Viime vuosi oli erittäin vahva Kuusamon matkailussa. Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat ennätysmäiset yli 13 prosenttia. Yöpymisiä oli 546 295 kappaletta.

Kotimaisten asiakkaiden keskuudessa Kuusamo on selkeä ykköskohde pohjoisessa. Kuusamon kansainvälinen kasvu on myös hyvällä uralla, paikka on esimerkiksi kolmanneksi suosituin kohde kiinalaisille matkailijoille pohjoisessa.



Joulukuun kansainvälisten asiakkaiden yöpymiset kasvoivat lähes 30 prosenttia, kehityksen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena läpi koko talvikauden. Myös ensi kesälle odotetaan edelleen vahvaa kasvua.

Viime joulukuussa Kuusamossa rekisteröityjä yöpymisiä oli 62 000. Luku on kokonaisuudessaan yli kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Joulukuu oli Kuusamossa keskivertokasvua maltillisempi, mikä johtui joulupyhien sijoittumisesta pääosin viikonloppuun. Se vaikutti suuresti kotimaisten asiakkaiden joululomien kestoon.



Suomalaiset yöpyivät Kuusamossa joulukuussa 38 000 yötä ja ulkomaalaiset 24 000, ulkomaalaisten yöpymisistä venäläisiä yöpymisiä oli 6 000 yötä



Tammikuun lentomäärät olivat myös yhtä lailla kasvusuuntaiset, plussaa oli yli 13,3 prosenttia.

Matkailijat Aasiasta löytäneet Kemin

Kemissä tilastoitiin kansainvälisiä yöpymisiä vuonna 2016 yhteensä 25 584 eli 33 prosenttia kaikista yöpymisistä. Koko maassa ulkomaalaisten osuus yöpymisvuorokausista oli vastaavana aikana noin 28 prosenttia.

Aasialaisten osuus oli noin 40 prosenttia Kemissä rekisteröidyistä kansainvälisistä yöpymisistä viime vuonna. Eri kansallisuuksista eniten yöpymisiä Kemissä oli kiinalaisilla (osuus kansainvälisistä yöpymisistä 18 prosenttia). Seuraavina olivat Saksa, Puola, Taiwan, Ruotsi ja Hongkong.



Kiinalaisten, taiwanilaisten ja puolalaisten yöpymisten osuus oli Kemissä huomattavasti suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Lapissa yöpyivät eniten britit, saksalaiset ja ranskalaiset.