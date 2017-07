Tieliikennekeskuksen mukaan nelostiellä on sattunut onnettomuus Simossa.

Tarkempi onnettomuuspaikka on Ykskuusentien risteys, Maksniemestä noin puolitoista kilometriä Marostenmäen suuntaan.

Tieliikennekeskuksen tietojen mukaan paikalla on levinnyt kuorma tielle ja tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotie Maksniementien kautta.

Tieto onnettomuudesta tuli ennen puoli kahtatoista maanantai-iltana.