Kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Haapajärven ja Nivalan välillä – toinen ajokaista käytössä

Valtatie 27 on osin suljettu Haapajärven ja Nivalan välillä sattuneen liikenneonnettomuuden vuoksi. Toinen ajokaista on käytössä tapahtumapaikalla ja paikalla on liikenteenohjaus.

Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on puoliperävaunuyhdistelmän ja henkilöauton yhteentörmäys. Henkilövahingoista ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Tieliikennekeskuksen mukaan onnettomuuspaikka on Jokikylän ja Pyöräyksen välillä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta puoli yhdentoista aikaan perjantaiaamuna. Puoli kahdentoista aikaan pelastuslaitos arvioi raivaustöiden kestävän vielä muutamia tunteja.