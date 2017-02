KS: Mies haudattiin väärään paikkaan Suomussalmella – "Virheitä on sattunut ennenkin"

Viime lauantaina haudattu miesvainaja jouduttiin tiistaina nostamaan ylös ja hautaamaan uudelleen eri paikkaan Suomussalmella Ruhtinansalmen hautausmaalla.

Väärään paikkaan hautaaminen tapahtui alueella, jossa on yhden suvun varaamia useita hautapaikkoja, kertoo Kainuun Sanomat. Uusinta hautaa siirrettiin tiistaina yhden hautapaikan verran.



Suomussalmen seurakunnan talouspäällikkö Rauno Juntunen kommentoi, ettei hautarauhaa ole rikottu. Hänen mukaansa virheitä on sattunut ennenkin, kun esimerkiksi vainajalle on kaivettu paikka sukuhautaan, ja sukulaisen etu- ja sukunimi on sama kuin toisella henkilöllä. Ketään ei ole kuitenkaan ehditty haudata väärään paikkaan aikaisemmin.

– On kaivettu väärä paikka, mutta ketään ei ole ehditty haudata, Juntunen kertoo Kainuun Sanomissa.