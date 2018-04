Kotiäitiyrittäjä tekee töitä vaatteiden ja korujen parissa Haapavedellä – taustalla halu olla paljon lapsen kanssa

Haa­pa­ve­ti­sen Ma­ri­ta Lau­kan ei tar­vin­nut miet­tiä heit­täy­ty­mis­tä, kun eteen tuli mah­dol­li­suus al­kaa yrit­tä­jäk­si. Pie­nen vau­van äi­ti ha­lu­si kun­non mah­dol­li­suu­den seu­ra­ta nyt vuo­den ikäi­sen Joo­an kas­vua.

– Mi­nul­la oli aja­tuk­se­na ol­la ko­to­na niin kau­an kuin mah­dol­lis­ta, ja nyt saan ol­la. Ha­lu­an ol­la Joo­an kans­sa. Myös yrit­tä­jä­nä toi­mi­mi­nen on ol­lut mi­nun haa­vee­ni. En miet­ti­nyt sitä kah­ta ker­taa, Lauk­ka to­te­aa.

Ko­to­na hä­nen ym­pä­ril­lään on uu­si­o­per­he. Lau­kal­la it­sel­lään on Joo­an li­säk­si 11-vuo­ti­as poi­ka, ja hä­nen mie­hel­lään on kak­si las­ta.

– Kaik­ki tu­ke­vat ko­ti­äi­tiy­rit­tä­jyyt­tä­ni, Lauk­ka ker­too.

Hän pe­rus­ti toi­mi­ni­men ni­mel­tä MAJ vi­si­on, jon­ka puit­teis­sa ryh­tyi en­sin vaa­te­hom­miin. Lauk­ka toi­mii Nosh-vaa­te­mer­kin edus­ta­ja­na Haa­pa­ve­del­lä. Mer­kis­sä hän­tä vie­hät­ti eko­lo­gi­suus ja eet­ti­nen tuo­tan­to.

Koruja ensin lahjaksi

Vaat­tei­den li­säk­si Lauk­ka ryh­tyi ka­saa­maan ko­ru­ja. En­sin vain omak­si ilok­seen ja lä­hi­pii­ril­leen.

– Aloin te­ke­mään nii­tä lah­jak­si ys­tä­vil­le. Sit­ten al­koi tul­la ky­se­ly­jä, hän ker­too.

Lauk­ka val­mis­taa muun mu­as­sa suun­nit­te­le­mi­aan ime­tys­ko­ru­ja, kau­la­ko­ru­ja, ko­ru­ja lap­sil­le, eri hah­mo­jen mal­li­sia pu­ru­le­lu­ja ja tut­ti­nau­ho­ja. Ma­te­ri­aa­li­na hän käyt­tää muun mu­as­sa elin­tar­vi­ke­kel­pois­ta si­li­ko­nia, ja ha­lu­aa, et­tä ko­ru­jen ma­te­ri­aa­lit ovat myr­kyt­tö­miä ja tur­val­li­sia.

Jon­kin ver­ran hä­nel­lä on tuo­tok­sia val­mii­na, mut­ta Lauk­ka te­kee myös ti­laus­töi­tä, esi­mer­kik­si lap­sen omal­la ni­mel­lä va­rus­tet­tu­ja ko­ru­ja. Käy­tän­tö on osoit­ta­nut, et­tä kau­las­sa roik­ku­vat ko­rut toi­mi­vat myös stre­si­le­lui­na. Hän on mark­ki­noi­nut ko­ru­jaan Fa­ce­boo­kis­sa ja Ins­tag­ra­mis­sa.

Ko­rui­lu on Lau­kal­le hie­man kuin hen­ki­rei­kä.

– Olen en­nen tree­nan­nut ja ur­heil­lut pal­jon. Se piti saa­da kor­vat­tua jol­la­kin muul­la, kun en ole sitä pys­ty­nyt nyt te­ke­mään niin pal­jon. Tämä on it­sel­le sem­mois­ta omaa ai­kaa, Lauk­ka ker­too.

Ko­ru­jen teko on mie­len­kiin­tois­ta, ja tou­huun up­pou­tuu mo­nel­la ta­val­la.

– Tämä ei ole vain sel­lais­ta, et­tä pu­jo­tel­laan hel­miä nau­haan. Tu­lee mie­tit­tyä esi­mer­kik­si sitä, mit­kä vä­rit so­pi­vat hy­vin yh­teen, Lauk­ka to­te­aa.