Kittilässä etsitään kadonnutta 68-vuotiasta naista

Poliisi etsii Kittilässä perjantaina kadonnutta naista.

Poliisin mukaan Kaarina Karvonen, 68, lähti perjantaina aamupäivällä kotoaan keskustan tuntumasta, eikä häneen ole sen jälkeen saatu yhteyttä.

Karvonen on 160 senttimetriä pitkä ja hänellä on lyhyet tummat hiukset. Lähtiessään Karvosella oli päällään luultavasti musta toppatakki, jossa on karvareunuksinen huppu. Jalassaan hänellä oli mustat college-housut ja nilkkurimalliset kengät.

Poliisin antamien tuntomerkkien mukaan Karvonen kävelee hieman ontuen. Hän poistui kotoaan kävellen.

Vihjeet kadonneesta pyydetään ilmoittamaan numeroon 0295 466 250.