Kittilän pohjoisosissa eilen syttyneen maastopalon sammutustyöt ovat edelleen käynnissä, mutta palo on saatu hallintaan.

Päivystävä palomestari Kari Kuosmanen kertoo, että paloalue pääsi leviämään hieman yön aikana, ja tulessa oli noin kaksi hehtaaria metsää.

Maastopalon sammutustöitä on hidastanut se, että palopaikalle on matkaa lähimmiltä teiltä noin 6–8 kilometriä ja kunnan keskustasta noin sata kilometriä. Lisäksi vesilinja on pitänyt vetää 1,5 kilometrin päästä.