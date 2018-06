Kittilän hyllytystä voi venyttää valituksilla, poliisia ei vielä kokoussalien ovilla nähdä

Pikainen syytteessä olevien Kittilän luottamusmiesten hyllytys näyttää jäävän toteutumatta. Vaikka valtiovarainministeriö haluaa hyllytyspäätöksen heti käyttöön, sen toimeenpanoa voidaan viivyttää valituksilla.

Kunnanhallitus ja osa syytteessä olevista aikoo hakea hallinto-oikeudelta valtiovarainministeriön hyllytyspäätöksen toimeenpanokieltoa. Asianomaiset voivat myös valittaa päätöksestä.

– Valitukseen voi kuka tahansa asianosainen liittää täytäntöönpanokieltohakemuksen. Hallinto-oikeuden ratkaistavaksi jää, tuleeko täytäntöönpano estää, sanoo Itä-Suomen oikeustieteen professori Pauli Rautiainen.

Hyllytysten käytännön toteutus saattaa siis siirtyä pitkälle syksyyn, jopa virkarikossyytteessä olevien käräjäkäsittelyn jälkeen. Luottamushenkilöiden virkarikoskäräjiä istutaan Lapin käräjäoikeudessa syyskuun puolivälistä alkaen kahdeksan viikon ajan.

– Hallintotuomioistuinten käsittelyaikojen perusteella olisi todennäköistä, ettei alle puolen vuoden sisällä ratkaisua täytäntöönpanosta tule, sanoo Rautiainen.

Valtiovarainministeriö päätti tiistaina, että 20 Lapin käräjäoikeudessa syytteessä olevaa Kittilän kuntapäättäjää on pidätettävä luottamustoimistaan heti. Hyllytys on voimassa siihen saakka, kunnes syytteet on käsitelty.

Kysymys on Lex Kittilän mukaisesta viimeisestä toimenpiteestä, jolla valtiovarainministeriö haluaa syytteessä olevat sivuun päätöksenteosta.

"Kunnan päätöksenteko on poikkeuksellisessa hallinnollisessa kriisissä ja kunnan tilanne on vakava. Taustalla on rikosprosessin myötä syntynyt epäluottamus ja sitä seurannut luottamushenkilöiden jakautuminen kahteen leiriin", ministeriö perustelee hyllytyspäätöstä.

Miten täytäntöönpanoa on tarkoitus valvoa?

– Lähtökohtaisesti ajattelemme, että kunta itse vastaa toimielinten kokousten laillisuudesta ja varavaltuutettujen kutsumisesta kokouksiin, vastaa osastopäällikkö Jani Pitkäniemi valtiovarainministeriöstä.

Ovatko poliisit tarvittaessa kokoussalin ovella katsomassa, ketkä menevät kokouksiin?

– Todellakin toivon, että sellaiseen ei tarvitse mennä. Kokouksen puheenjohtajan tehtävä on huolehtia, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Jos poliiseja tarvitaan, sitten niitä käytetään, vastaa Pitkäniemi

Myös ministeriö tietää, että täytäntöönpanokielto voi viivyttää luottamushenkilöiden siirtymistä syrjään.

– Sehän on mahdollista, mutta en halua ennakoida hallinto-oikeuden päätöstä, sanoo Pitkäniemi.

Ensi viikon tiistaina on ensimmäinen tilaisuus katsoa, miten nyt valtiovarainministeriön hyllyttämät luottamushenkilöt käyttäytyvät. Silloin kunnanhallitus pitää kokoustaan. Sen varsinaisista jäsenistä viisi ja heidän varajäsenistään kaksi on hyllytettyjen joukossa.

– Esteelliset eivät tietenkään tule kokoukseen. Pidän siitä huolen, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala.

Ovatko poliisit vahtimassa ovella?

– Uskon, että asianomaiset tietävät itse, etteivät tule, arvelee Rajala.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja sanoo, että kunnanhallitus ei ole tässäkään tilanteessa toimintakyvytön.

– Olemme varmistaneet Kuntaliitosta, että kunnanhallitus voi toimia varajäsenillä. Minimissään kunnanhallitus on viisijäsenisenä päätösvaltainen, sanoo Rajala.