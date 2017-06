Kiinalaisten sijoittajien hotelli harjakorkeudessa Rovaniemellä – 4,5 miljoonan euron investointi

Joulupukin Pajakylän ytimessä sijaitseva kiinalaisten sijoittajien majoitusinvestointi on edennyt harjakorkeuteen aikataulun mukaisesti.



Hotelli NOVA Skylandin ensimmäinen vaihe käsittää päärakennuksen vastaanotto- ja ravintolatiloineen sekä seitsemän puurakenteista paritaloa. Sen on määrä valmistua lokakuun aikana.

Skandinaaviseen tyyliin ja palveluun panostavan hotellin liiketoiminnasta vastaa Rovaniemelle viime vuonna perustettu Nova Roi Oy, jonka osakkaina on joukko merkittäviä hotelli- ja majoitusalan sijoittajia Kiinasta.

– Kysyntä hotelliamme kohtaan on ollut vilkasta, vaikka myynti on vasta käynnistymässä. Emme aio erikoistua vain Aasian markkinoihin, vaan palvelemme koko Rovaniemen kasvavaa, maksukykyistä matkailijavirtaa, kertoo Nova Roi Oy:n varatoimitusjohtaja Tian Zhang. Hän on asunut Suomessa jo 15 vuotta ja vetänyt 10 vuotta omaa matkailu- ja konsulttitoimistoaan Rovaniemellä.

Kiinalaisten sijoittajien mittava hanke

Napapiirille nyt valmistuva majoituskohde NOVA Skyland on kiinalaisten sijoittajien ensimmäinen mittavampi majoitusinvestointi Rovaniemellä, tiettävästi myös Lapissa ja Suomessa.

Useammassa vaiheessa rakennettava hotellikokonaisuus sijoittuu Joulupukin Pajakylään, Snowman World Lumiukkomaailman taakse. Tulevan talvisesongin alkuun valmistuvaan, noin 4,5 miljoonan euron ja 76 vuodepaikan kokonaisuuteen sisältyy päärakennus ja sen 144-paikkainen ravintola.



Yhteensä valmistuu seitsemän paritaloa sekä 14 huoneistoa omine saunoineen, takkoineen, pienkeittiöineen ja terasseineen. Huoneistoista pienin on 30-neliöinen, suurin noin 60-neliöinen. Erikoisuus on huonekorkeus, joka on kaikissa lomahuoneistossa noin 6-8 metriä.

Hotelli NOVA Skyland kaikki urakoitsijat ja aliurakoitsijat ovat Pohjois-Suomesta.

Hotellinjohtajan tehtävään on jo nimitetty rovaniemeläinen alan pitkän linjan ammattilainen Jaana Laaksonen, joka on työskennellyt aiemmin muun muassa Cityhotellin toimitusjohtajana ja Sokos Hotel Vaakunan hotellinjohtajana.