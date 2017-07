Kiertoteitä otetaan käyttöön siltaremonttien vuoksi Enontekiöllä valtatiellä 21

Äijäjoen ja Palojoensuun siltojen remontin vuoksi otetaan käyttöön kiertotiet valtatiellä 21 Enontekiöllä.



Äijäjoen kohdalle rakennetaan kokonaan uusi silta ja vanha silta puretaan. Kiertotie sillan vieressä otetaan käyttöön 26. heinäkuuta, ja se on käytössä lokakuun loppuun saakka.



Palojoensuun kohdalla koko sillan kansi uusitaan. Kiertotie otetaan käyttöön noin viikon ajaksi 26. heinäkuuta alkaen. Myöhemmin syksyllä loka-marraskuussa kiertotie otetaan uudestaan käyttöön koko tulevaksi talvikaudeksi.



Siltojen kohdilla parannetaan myös tien geometriaa. Urakkaan kuuluu yhteensä kahdeksan siltaa. Valtatie 21 Kolari–Kilpisjärvi -hankkeen töitä on käynnissä Kolarin ja Palojoensuun välillä, jossa tehdään rakenteen parantamistöitä ja päällystystöitä. Nämä työt jatkuvat lokakuuhun saakka.



Valtatie 21 Kolari–Kilpisjärvi -hanke on on saanut valtion budjetista 35 miljoonaa euroa. Valtatie 21 on tärkeä elinkeinoelämän yhteys Norjaan. Kaikkien urakkakohteiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 aikana.