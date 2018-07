"Kerran meidät uhattiin ampua" – Haaparannan autobingo herättää suuria tunteita pelaajissa ja naapurustossa

Huono ruotsin kielen aksentti tai liian kova volyymitaso voivat aiheuttaa ärhäkkää palautetta autobingossa. Järjestäjät iloitsevat siitä, että yhä useampi bingoilija on nuori.

On heinäkuun sunnuntai Haaparannalla, ja kello on 17.45. Viimeisiä autoja valuu Strandgatanin hiekkakentälle. Niitä pysäköidään jo lähelle jokea, 11. riviin. Yksi seurue on niin suuri, että takapenkkiläiset siirtyvät ulos kokoamaan retkituoleja. Osa autoilijoista on vetänyt tuulilasilleen huovan. He haluavat olla auringonsäteiltä suojassa. Bingokortteja myyvän luukun eteen muodostuu jono.