Kemistä tulossa uusi merkittävä meritulvariskialue Lappiin

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tulvariskilain mukaisesti tarkistanut arvioinnit vesistöjen tulvimisesta sekä merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Lapissa.

Arvioinnin perusteella Ely-keskus ehdottaa nimettävän merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat alueet: Rovaniemen kaupunki, Kemijärven kaupunki, Tornion kaupunki, Kittilän kirkonkylä, Ivalon taajama ja Kemin kaupunki.

Rovaniemi, Kittilä, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio nimettiin jo vuoden 2011 arvioinnissa merkittäviksi tulvariskialueiksi vesistötulvariskien perusteella.

Rovaniemi on edelleen Lapin merkittävin tulvariskikohde asukasmäärän ja useiden riskikohteiden vuoksi.

Kemin kaupungin alue ehdotetaan nimettäväksi merenpinnan noususta aiheutuvan tulvariskin vuoksi, ja alue on uusi merkittävä tulvariskialue Lapissa. Kemissä erittäin harvinaisen merivesitulvan alueella on arvioitu olevan noin tuhat asukasta. Lisäksi tulva-alueella on useita riskikohteita, ja veden nousun seurauksena merkittäviä tieyhteyksiä katkeaa.

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet Ely-keskusten ehdotusten pohjalta ja asettaa alueille tulvaryhmät 22.12.2018 mennessä.