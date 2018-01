Kemin luona mereen pudonneesta puulastista ei mitään havaintoa, kertoo Stora Enso - "Löytäjä saa pitää yksittäiset puut"

Stora Enson joulukuun alkupuolella mereen pudonneesta puulastista peräisin olevat puut ovat voineet ajautua Ruotsin rannikolle asti.

Puulastin arvoksi arvioitiin noin 50 000–70 000 euroa.

Yhtiö kertoo kartoittaneensa 8.12. 2017 Kemin lähistöllä laivasta mereen pudonneen puulastin keräämiseksi yhteistyössä Pelastuslaitoksen ja Meripelastuslaitoksen kanssa.

Lisäksi yhtiö kertoo olleensa keskusteluyhteydessä asiasta Trafin sekä luotsien kanssa.

– On kartoitettu millä ja kuinka puut voisi nostaa merestä. Torstaina 14.12 merellä käytiin helikopterin kanssa laajalla alueella kartoittamassa pudonneiden puiden tilannetta. Rannikkoalue on jäässä, ja puita ei pääse rantaan ennen jäiden sulamista. Kohdassa, johon puut putosivat, on ahtojäätä, yhtiö kertoi perjantaina antamassaan tiedotteessa.

Helikopterikartoituksessa puista ei kuitenkaan saatu mitään havaintoa. Niitä eivät ole nähneet myöskään Trafin henkilöstö, luotsit, pelastuslaitos tai meripelastuslaitos.

– On mahdollista, että länsituuli on kuljettanut puut jopa Ruotsin rannikolle saakka, yhtiö toteaa.

Vallitsevien sääolosuhteiden vuoksi puiden etsimis- ja nostotoimenpiteitä ei voi tehdä ennen kevään tuloa ja jäiden sulamista.

Yhtiö toivoo, että jos rantaan ajautuu puita jossain kohtaa tai meressä kelluvia puita havaitaan, havainnoista otettaisiin yhteyttä Stora Enson Mia Kurviseen numeroon +358 40 6815845, sähköposti on mia.kurvinen@storaenso.com

Mikäli rantaan ajautuu yksittäisiä puita, löytäjä saa pitää ne, kunhan huolehtii puun nostosta vedestä, yhtiö toteaa.

– Toivomme kuitenkin yhteydenottoa myös näissä tapauksissa, jotta saamme tietoa puiden liikkeistä.