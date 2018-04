Joulukuussa Kemin edustalla olleesta rahtialuksesta mereen huuhtoutunut, noin 1500 kuution kuitupuulasti on yhä kadoksissa. Stora Enson mukaan on mahdollista, että paikalla puhaltanut navakka tuuli on ajanut puut jopa Ruotsin rannikolle asti.

3-5 metriä pitkät, läpimitaltaan 7-16 senttimetrin kokoiset ja 5-15 kilon painoiset puut putosivat aluksesta kovan merenkäynnin vuoksi. Pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos etsivät lastia myös yhteistyössä Stora Enson, Trafin ja luotsien kanssa. Puut putosivat ahtojäähän, eikä niistä saatu lentotiedustelussa mitään havaintoja.

Puulastista ei ole tehty myöskään mitään ilmoituksia.

Puita ei voitu etsiä eikä nostaa sään vuoksi ennen kevättä. Puut ovat nyt jäiden sulaessa Stora Enson mukaan merkittävä turvallisuusriski erityisesti pienveneilijöille.

Havainnot ajelehtivista puista voi ilmoittaa Turun meripelastuskeskukseen numeroon 02941005.