Kuusamon Suurpetokeskuksen tunnetuin asukki, Juuso-karhu, on herännyt talviunilta. Karhunhoitaja Pasi Jäntti on kuvannut videon, jolla Juuso heräilee ja tervehtii ystäväänsä Sulo Karjalaista.

Talviunilta herännyt Juuso maistelee herkkuja kuten hunajaa ja marjoja ja piehtaroi hangella.

Pasi Jäntin mukaan karhut ovat itse asiassa heränneet jo reilu viikko sitten, mutta talviunilta herääminen on prosessi, joka kestää useita päiviä.

– Luonnossakin karhu on pesän aukolla muutamia päiviä, jopa viikon se saattaa vain istua ja ihmetellä. Elimistön pitää käynnistyä ja vetreytyä, että karhu jaksaa lähteä liikkeelle. Eihän sitä ihminenkään aamulla heti lähde liikkeelle niin kuin tykin suusta, Jäntti sanoo.

Jäntin kuvaama video on tiistailta. Kaikki on mennyt Jäntin mukaan tavalliseen tapaan ja muidenkin Suurpetokeskuksen karhujen herääminen on sujunut normaalisti.

– Kaikilla karhuilla on vauhti päällä hyvin nukutun talven jälkeen. Lunta vain täällä on hirvittävä määrä, Häntti sanoo.

Kevät on karhuilla voimien keräämisen ja syömään totuttelemisen aikaa. Pitkä talviuni kuluttaa paljon ruoka- ja rasvavarantoja ja voimia.

– Juusokin otti 2-3 tunnin päiväunet hetken veivaamisen ja putsaamisen jälkeen, kyllä se on karhulle raskasta ja rasittavaa, kun ei ole vielä kuntoa, Jäntti sanoo.

Kuusamon Suurpetokeskus avataan toukokuussa vapun jälkeen. Karhujen uima-altaat on saatu kuntoon ja seuraavina projekteina on muiden tarhatilojen ja ruokailukatosten kunnostus.

– Karhujen uima-altaiden kunnostaminen on ollut iso ponnistus, mutta palkitseva. Viime syksynä jo näki, että karhut todella tykkäävät altaista, Jäntti sanoo.

Viime viikolla Kaleva.fi kertoi, että taiteilijanakin tunnetun Juuso-karhun maalauksia on nähtävillä Hailuodossa Ravintola Luodossa. Maalaukset ovat esillä vielä joitain viikkoja, ja tänä sunnuntaina Jäntti on Hailuodossa kertomassa Juuson maalauksista.