Kätilöt viettävät juhlavuotta, mutta synnytyssairaaloiden karsinta synkentää mieltä – "Olen itku kurkussa Oulaskankaan takia"

Lauantaina 5.5. vietetään kansainväistä kätilön päivää, ja Pohjois-Pohjanmaan Kätilöt ry:llä on menossa 120-vuotisjuhlavuosi.

Juhlatunnelmaa kuitenkin latistaa huoli tulevaisuudesta.

Kätilöt ovat seuranneet synnytyssairaaloiden ja -osastojen karsimista surullisin mielin. Nyt mieltä painaa erityisesti Oulaskankaan sairaalan synnytysosaston lakkauttaminen ensi vuoden alussa.

Pohjois-Pohjanmaan Kätilöt ry:n puheenjohtaja Leena Lehto kertoo olleensa itsekin itku kurkussa Oulaskankaan takia.

– Se on kamala asia. Meidänhän pitäisi pystyä turvaamaan suomalaisille naisille turvallinen synnytysympäristö, ja tieto, että kun synnyttämisen aika tulee, apu on lähellä.

Lehto kertoo pelkäävänsä, että synnytykset käsikirjoitetaan, tulee synnytysten käynnistämisiä, toimenpiteitä ja kärsimystä perheille.

– Aletaanko jostain Oulaskankaan reunalta lähteä etukäteen sairaalaan, jos tiedetään, että on tulossa nopea synnytys? Meneekö äiti hotelliin odottamaan, tai käynnistetäänkö synnytys, kun ajankohta on sairaalalle hyvä?

Myös yhdistyksen entistä puheenjohtajaa Pirjo Härmää tilanne huolettaa, pistää suorastaan vihaksi.

– Pienissä yksiköissä kätilön ja perheen yhteistyölle on aikaa. Isommissa on ruuhka-ajat. Tietysti niissä on turvallista, mutta henkiseen tukeen ja perheen vierellä olemiseen ei kätilöllä ole aikaa.

Limingassa syntyvyys pienintä koskaan

Leena Lehto miettii, ovatko keskittämispäätösten taustalla varautuminen soteen vaiko päivystysasetukset.

– Tuntuu, että halutaan tieten tahdoin aiheuttaa huolta perheenlisäystä miettiville. Ja nythän syntyvyys on vielä surkealla mallillakin.

Limingan äitiysneuvolassa työskentelevän Lehdon mukaan tämä vuosi on hänen yksikössään huonoin koskaan. Parhaimmillaan on syntynyt 140 lasta vuodessa, tänä vuonna määrä on 70–80.

– Trendi näkyy koko Suomessa. Kun 1990-luvun alussa oli lamakausi, syntyi pienempiä ikäryhmiä, jotka nyt ovat lapsentekoiässä. Voisiko alhainen syntyvyys jopa Limingan yleensä korkean syntyvyyden alueella johtua siitä, miettii Lehto.