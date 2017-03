Kärsämäen monipalvelukirjasto on muuttanut uudistettuun liikekeskukseen

Kärsämäen kirjasto on uudistunut nykyaikaiseksi monipalvelukirjastoksi ja siirtynyt liikekeskuksen uudistettuihin tiloihin. Kirjaston palvelutiski on nyt yhteispalvelu, jossa tarjolla on myös Kärsämäen kunnan neuvonta. Yhteispalvelusta saa Kelan, maistraatin ja TE-toimiston sähköiset yhteispalvelut.

Uudessa kirjastossa on käytettävissä lainausautomaatti, jolla kirjaston asiakkaat voivat tehdä lainansa itsenäisesti. Lainausautomaatti vapauttaa henkilökunnan työpanosta neuvontaan ja muihin kirjaston palveluihin, kuten lukupalveluun ja satuhetkiin.

– Uusi kirjasto tarjoaa avarat lehtien lukutilat, joita liikekeskuksen kaikki asiakkaat voivat joustavasti käyttää. Kirjastossa on myös hyvät tilat taidenäyttelyiden järjestämiseen ja ensimmäinen näyttely on valmiina avajaisia varten ja seuraavia on jo sovittu, sanoo Kärsämäen sivistysjohtaja Ira Toppinen.

Juustoportin uudessa liikepaikassa Kärsämäellä sijaitsee myös kahvila-, ravintola- ja herkkukauppa sekä Pentikin pop up -myymälä. Liikepaikka on rekrytoinut yli 10 henkilöä.