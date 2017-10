Karmeita kummitustarinoita löytyy Oulusta ja lähiseudulta – Heikku ja Siikajoen pappilan harmaja täti pelottavat

Aki Pulkkanen hihkui kirjaston kotiseutuhuoneessa kummitustarinoiden taustoja tutkiessaan.Kaikki alkoi mummun kertomista Jänttiskän tarinoista.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriasta löytyy vahva vastaisku Suomeenkin rantautuneelle amerikkalaisten Halloweenille. Raahelainen kuvataiteen lehtori Aki Pulkkanen, 40, sanoo, että jopa satojen vuosien taakse ulottuva maakunnan oma kummitusperinne antaa paljon enemmän kuin Halloween-hömppä.

– Meillä on juurevaa oman alueen kummitusperinnettä niin vahvasti, että se on nyt viimeistään nostettava esille, hän toteaa.

Tarina on kirjasta "Gunilla ja kummalliset kertomukset. Kummitusjuttuja Pohjois-Pohjanmaalta".

Käytännössä Pulkkanen on jo nostanut alueen kummitusperinteen esille kirjoittamalla kirjan Gunilla ja kummat kertomukset. Se pitää sisällään yli sata arkistoista ja kertojilta kerättyä kummitustarinaa Raahesta, Oulusta ja maakunnan muista kolkista.

– Vaikka tarinat on nyt kirjoitettu, toivon, että ne lähtevät vielä eteenpäin ja elävät kansan suussa. Kansanperinteessähän on keskeistä, että kuulijan oma mielikuvitus ruokkii tarinaa, ja siihen tulee oma väritys ja painotus, kun hän kertoo sitä taas eteenpäin.

Hyvä kummitustarina kantaa sukupolvesta toiseen. Aki Pulkkasen mielestä kummitustarinat ovat myös mielenkiintoinen tapa tutustua kulttuurihistoriaan.

– Työssäni haluan kasvattaa oppilaita juurevuuteen, ja nämä kummitustarinat ovat historiallisia ja kansatieteellisiä, koska niihin on etsitty juuret jostakin.

Hän kertoo lähestyneensä maakunnan kummitustarinoita harrastajakansatieteilijän näkökulmasta. Kirjaa varten Pulkkanen vietti aikaa Raahen pääkirjaston kotiseutuhuoneessa ja kävi läpi vanhoja lehtitietoja sekä muita aikalaislähteitä löytääkseen tarinoille juuria.

Tutkimustyö on ollut palkitsevaa ja kummituskirjailijan mukaan parhaimmillaan hiuksia nostattavaa.

– Tarinoiden taustalle löytyi faktatietoja ja hurjia oivalluksia. Olin esimerkiksi kuullut puheita, että Raahessa Brahenkatu 2:ssa kummittelee Heikku eli Henrik Sovelius. Sitten yhtäkkiä kirjaston kotiseutuhuoneen arkistosta löytyi tieto, että Heikun talon kummituksesta oli puhuttu jo 1910-luvulla. Se vahvisti niitä juttuja, mitä olin jo aikaisemmin kuullut.

Kirjan lähtökohtana ovat kummituskirjailijan oman Anna-Liisa-mummun kertomat tarinat. Jo 20 vuotta sitten Aki Pulkkanen nauhoitti mummunsa tarinoita talteen.

– Hienoa on se, että minun Oulussa asunut mummuni kertoi tapahtumia, jotka olivat tapahtuneet hänen mummolleen eli Jänttiskälle, joka myös asui Oulussa ja kulki Åströmin nahkatehtaalla töissä. Siellä on siis useita sellaisia tarinoita, jotka ovat tapahtuneet suvussa jo aikaisemmin, ja kirjassa olevat Ouluun liittyvät tarinat on napattu suoraan mummun jutuista.

Pulkkanen muistuttaa, että kolmen sukupolven taakse meneviä sukuhistorioita pidetään yleensä yhtä luotettavina kuin legendoja.

– Niihin ei siis voi luottaa, mutta niissä on urbaania legendaa ja toisaalta myös kansanperinnettä. Ja kas kummaa, kun aloin tutkia kummitusjuttuja laajemmin, niin huomasin niillä oleva todella pitkät juuret ja tarinoiden kiehtoneen ihmisiä kautta aikojen.

Kummitustarinoiden tueksi Gunilla ja kummat kertomukset -kirjassa on faktaosioita, joissa kerrotaan tosiasioita tarinoiden taustalta.

– On hyvä tietää faktaa esimerkiksi isovihasta. Silloin ymmärtää muun muassa sen, miksi aarnivalkeat palavat siellä sun täällä.

Kirja kertoo lääninhallituksen levottomasta lakeijasta

"Palatsimaisessa rakennuksessa työskentelevät virkamiehet ovat kertoneet, että joku tarkkailee heitä, vaikka lähistöllä ei näy ketään, ja rapisevien kaakeliuunien päältä tipahtelee vuosikymmenten takaista pölyä. Yläkerran juhlatilan tuoleja liikutellaan, vaikka komein koristemaalauksin sisustetussa huoneessa ei ole ihmisiä.

Uusrenessanssityyliä edustava Oulun lääninhallituksen rakennus on valmistunut vuonna 1890. Talossa on kaksi kerrosta ja kellaritiloja. Ensimmäinen kerros rakennettiin aikoinaan lääninhallituksen virastotiloiksi. Toiseen kerrokseen sisustettiin komea kuvernöörin virka-asunto, jossa on upeat kaakeliuunit, tyylihuonekaluja ja merkittäviä taideteoksia.

Talossa on nähty hienoja juhlia, ja vieraat ja palvelusväki ovat kulkeneet talon huoneissa vuosikymmenten ajan.

Askelten äänet kaikuvat rapuissa ja kellarin portaikoissa, vaikka talossa olisi yksin. Kiireisestä palvelusväestä talon vangiksi on jäänyt ”levottomaksi lakeijaksi” nimetty kummitus, menneiden aikojen miespalvelija, jonka kerrotaan hirttäytyneen kellarikerroksessa.

Mies oli päätynyt epätoivoiseen tekoon onnettoman ja yksipuolisen rakkauden vuoksi.

Kuolema ei kuitenkaan antanut hänelle rauhaa.

Kerran eräillä juhlapäivällisillä kahden vieraan helminauhat katkesivat yhtä aikaa ja helmet vierivät juhlatilan lattialle. Keittiössä työskennelleet ovat kuulleet kiireisiä askelia tyhjistä tiloista.

Eräs väittää, että hänen käsivarrestaan on tartuttu kiinni, vaikka ketään ei näkynyt. Toinen väittää, että hirrestä roikkuvan haamun jalat hipaisevat hartioista tietyssä kohdassa portaikkoa.

Useimmat epäilevät kummituksen olevan hirttäytynyt levoton lakeija, mutta uskotaan myös, että joku entisistä maaherroista levittelee keskeneräiseksi luulemiaan työpapereitaan öisin.

Syyspimeinä iltoina voi nähdä valojen räpsyvän tyhjän talon juhlahuoneistojen ikkunoissa."

Ote Aki Pulkkasen kirjasta Gunilla ja kummat kertomukset – Kummitusjuttuja Pohjois-Pohjanmaalta, 2017.