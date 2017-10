Karhunmetsästys päättyi itäisellä poronhoitoalueella – 60 karhua kaadettiin

Itäisen poronhoitoalueen karhunmetsästys on päättynyt, kertoo Suomen Riistakeskus. Alueen metsästyskiintiö oli 60 karhua, ja sen verran karhuja on nyt saatu kaadettua.

Eniten karhuja, yhteensä 24 kappaletta, kaadettiin Suomussalmella. Kuusamossa kaadettiin 15 ja Sallassa 10 karhua. Itäiseen kiintiöalueeseen kuuluvat edellä mainittujen kuntien lisäksi Utsjoki, Inari, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.

Muut poronhoitoalueen kunnat kuuluvat läntiseen kiintiöalueeseen, jossa tämän vuoden metsästyskiintiö on 25 karhua. Niistä kuusi on tähän mennessä kaadettu.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä kuluvalle metsästysvuodelle on yhteensä 255 karhua. Niistä 85 on kiintiöity poronhoitoalueen kuntiin ja 170 muualle Suomeen. Poronhoitoalueen ulkopuolella metsästyksessä on saatu saaliiksi toistaiseksi 158 karhua.

Karhunmetsästys alkoi 20. elokuuta, ja se päättyy koko maassa lokakuun lopussa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa asui ennen metsästyskautta 1600–1730 yli vuoden ikäistä karhua. Niistä poronhoitoalueella majaili 250–320. Pentuja on arvioitu syntyneen koko maassa tänä vuonna noin 370.