Kansallispuistostatus tuplasi Hossan kävijämäärät

Minä katselen pyöränseĺästä luontoa ja minulla on ollut paljonkin päässä matkailu mielikuvia ja on vieläkin että kyllä tosiaan luonnon ystävät tietävät mitä on kalastua ja retkeily ja hienot maisemat joita ei ole pilannut saasteet eikä hakkuut ei aito tervettä ajatusta kannatten osaa arvostaa ja ei heittele tupakin natsoja eikä miten muutenkaan saastuta luontoa eikä itseään vaan on ajatuksiltaan niin kehittynyt että osaa ottaa huomioon toisenkin oasapuolen ja hänen tervehenkisyyden