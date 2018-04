Kalajokilaaksossa liki 20 miljoonan euron kirkkoinvestoinnit käynnissä – Nivalan kirkon seinät jo osin hirrellä

Kalajokilaaksossa on käynnissä kolme isoa kirkkoinvestointia. Nivalan ja Kalajoen kirkot remontoidaan. Ylivieskaan rakennetaan kokonaan uusi kirkko.

Metalliaidat kiertävät Nivalan kirkkoa, ja rakennuksen ympärillä pyörii iso määrä rakennusmiehiä. Toiselta puolelta kirkkoa seinät on kaavittu osin hirrelle.

– Hirsipinta näyttää kyllä todella kauniilta, toteaa Nivalan seurakunnan kirkkoherra Sanna Jukkola.

Kyse on yhdestä Kalajokilaakson kolmesta isosta kirkkoinvestoinnista. Nivalan kirkkoa remontoidaan tänä vuonna ja vuonna 2020 kaikkiaan 4,5 miljoonalla eurolla. Kirkkohallitus on myöntänyt kohteeseen hieman yli 1,3 miljoonaa euroa avustusta. Loput kulut Nivalan seurakunta maksaa itse, suurimmaksi osaksi lainarahalla.





Kalajoella on käynnissä taloudellisesti suunnilleen samaa mittaluokkaa oleva kirkkoremontti. Kirkkohallitus on myöntänyt Kalajoellekin avustusta, mutta pääosin remontti rahoitetaan seurakunnan ottamalla lainalla.

Ylivieskassa puolestaan on käynnistymässä vuonna 2019 noin kymmenen miljoonaa euroa maksava uuden kirkon rakentaminen.

Lähivuosina Kalajokilaaksossa pannaan kirkkoihin siis kaikkiaan lähes 20 miljoonaa euroa – olosuhteiden pakosta.

Ylivieskassa uusi kirkko tuli ajankohtaiseksi, kun edellinen tuhopoltettiin pääsiäisenä 2016. Nivalassa ja Kalajoella kirkot taas ovat siinä kunnossa, että remontointi on nähty välttämättömäksi.

– Tämä remontti on nyt korkea aika tehdä, Nivalan seurakunnan talouspäällikkö Annikki Klemola sanoo.

Samaan johtopäätökseen tultiin Kalajoella. Siellä remontin ensimmäinen vaihe tehtiin jo vuonna 2017. Toinen vaihe on luvassa vuonna 2019 ja kolmas vaihe vuonna 2020.



Nivalassa kirkon remontti on jaettu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen käynnistyi maaliskuussa. Siitä asti kirkko on ollut pois käytöstä. Takaisin sinne on tarkoitus päästä joulukuun alussa.

Vuosi 2019 on kirkon remontissa välivuosi. Samana vuonna Nivalassa järjestetään Herättäjäjuhlat. Juhlien takia kirkkoa ei kuitenkaan remontoida, mutta se on kunnostettuna käytössä juhlien aikaan.

Vuonna 1803 valmistunut puukirkko pysyy saman värisenä kuin tähänkin saakka.

– Seinistä on löytynyt kahdeksan maalikerrosta samaa sävyä. Sävyä ei muuteta nytkään, kirkkoherra Jukkola sanoo.

Kirkon remontissa suuria näkyviä töitä ovat esimerkiksi ulkoseinien kunnostaminen ja kattoremontti. Näiden töiden vuoksi kirkon ympärille kohoavat isot tellingit ja kirkko huputetaan.

Kirkkoherra Sanna Jukkola (vas.), talouspäällikkö Annikki Klemola ja rakennustoimikunnan puheenjohtaja Ritva Nuorala katsovat remontin edistymistä. KUVA: Heikki Uusitalo

Samaan syssyyn rakennetaan invaluiska ja pääportaikosta tehdään helpommin kuljettava. Yksi merkittävä uudistus on sammutinjärjestelmä. Myös ovet ja ikkunat kunnostetaan.

Valaistuskin nykyaikaistetaan, samoin seinillä olevat lämmityspatterit. Lattia puolestaan huoltomaalataan. Hautausmaan kiviaita kunnostettiin jo viime vuonna.

– Olen aistinut, että täällä on yhteinen vahva henki, että kirkosta halutaan pitää huolta, Jukkola toteaa.





Kirkko on nyt pois käytöstä ja jumalanpalvelukset pidetään joko seurakuntakodissa tai jollain paikkakunnan neljästä kappelista. Häitä ei tänä kesänä päästä kirkossa viettämään.

Historiallisen rakennuksen remontointi on tarkkaa puuhaa. Nivalassa kiitellään yhteistyötä Museoviraston kanssa.

– Kirkkohallituksen ja Museoviraston kanssa asiat ovat sujuneet hyvin, rakennustoimikunnan puheenjohtaja Ritva Nuorala sanoo.

