Kalajoen kaupunki myy Santaholman vanhaa pääkonttoria verkkohuutokaupalla

Kalajoen kaupunki myy verkkohuutokaupalla Santaholman vanhaa pääkonttoria tontteineen.

Plassin vanhassakaupungissa sijaitseva Santaholman vanha pääkonttorirakennus on rakennettu 1800-luvun alkupuolella, ja sitä on laajennettu vuonna 1950.

Tontilla on myös kaksikerroksinen makasiinirakennus, joka kuuluu mukaan kauppaan.

Rakennukset ovat asemakaavalla suojeltuja alueen historian kannalta tärkeinä rakennuksina.

Kohteesta on toistaiseksi jätetty yksi tuhannen euron tarjous. Huutoaikaa on 12. elokuuta saakka. Kalajoen kaupungilla on oikeus hyväksyä tai hylätä hylätä korkein tarjous huutokaupan päätyttyä.