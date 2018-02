Kaksi henkilöä loukkaantui nokkakolarissa Siikajoella, auto oli heittelehtinyt liukkaalla tiellä

Tehkää ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista (auraus, liukkaus, polanteet jne) nroon 0200-2100 (24 h/vrk). Ehkä tätä kautta voimme vaikuttaa siihen, että Ely valvoo ja urakoitsija tekee sen mihin on sitoutunut. Tienkäyttäjälle maantiellä sattuneesta vahingosta, joka on aiheutunut tien puutteellisesta kunnossapidosta, on mahdollista hakea vahingonkorvausta.