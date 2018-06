Kaksi ässälajia ja 118 muuta havaintoa – Karhu-Kuusamon joukkue lähtee Lintumaratonille parantamaan viime vuoden tulosta

Kuusamon Lintumaraton kisataan lintujen parhaana laulukautena muutama viikko ennen juhannusta. Pekka Veteläinen (vas.), Heikki Suoraniemi (kesk.) ja Antti Leivo (oik.) lähtevät parantamaan lajimääräänsä ja taistelemaan kisan voitosta. Viime vuonna joukkue sijoittui toiseksi 120 havaitulla lajilla. Vihtasalmen lintutorni on varma pinnapaikka. KUVA: Linda Laaksonen

Päivä on alkanut jo varhain. Iltapäivästä Karhu-Kuusamon joukkue on vallannut Vihtasalmen tornin ja silloin särähtää: Kuusamojärven kaislikosta kuuluu kammanpiikkiääntä muistuttava, rätisevä koiraan keväthuuto ”errrrr”. Se on heinätavi!

Myöhemmin SM-lintumaratonin purkutilaisuudessa heinätavi paljastuu joukkueen ässälajiksi eli lajiksi, jota kukaan muu ei havainnut 24-tuntisen kilpailun aikana. Kuusamolaisten toinen ässälaji on haarahaukka. Kaikkiaan kolmikko havaitsi kisassa 120 lajia.

– Jokainen tunnistettu laji nostaa mielialaa varsinkin silloin, kun keli on kehno ja väsymys tuntuu koko kehossa, sanoo kisakonkari Antti Leivo. Hänen lisäkseen Karhu-Kuusamon joukkueeseen kuuluvat tänäkin vuonna Pekka Veteläinen ja Heikki Suoraniemi.



Leivo osallistuu kesäkuussa Kuusamon Lintumaratonille jo 28. kerran. Hän on keikkunut kisan kärkipaikoilla kumppaneineen useana vuotena, mutta toistaiseksi ainoa voitto on vuodelta 2009, jolloin Klenkat-joukkue oli paras 126 lajilla. Tänä vuonna tavoitteena on tietysti uusi ennätys.

– Pekka ja Heikki ovat hyväkuuloisia ja tunnistavat linnut laulusta. Minun tehtäväni on selvittää petolintujen pesintöjä ja tähystää. Nyt tosin saan ensi kertaan mukaan kuulolaitteet, joten katsotaan, miten käy.

Tutulla porukalla havaintojen tekeminen on Leivon mukaan helpompaa. Oleellista on keskinäinen luottamus ja työnjako sekä tarkka pohjustus.

Lintumaratonilla onnistuu usein parhaiten se joukkue, joka pohjustaa havaintonsa huolellisesti jo ennakolta. Antti Leivo tietää petolintujen reviirit ja tuntee pihapiirinsä pesijät. Hän osallistuu SM-kisaan nyt jo 28. kerran. KUVA: Linda Laaksonen

– Tämä on taito- ja tekniikkalaji. Pitää tuntea alueet ja jaksaa koko vuorokausi. Onnistuminen perustuu valppauteen sekä lintulajien ja niiden elintapojen tuntemukseen. Joka vuosi oppii jotakin uutta: määritystaidot paranevat ja käsitys elinympäristön muutosten merkityksestä syvenee, mies perustelee harrastustaan.

Lintumaraton on Leivolle alkukesän kohokohta.



Kuusamo on luontainen paikka kisan järjestämiselle: ollaan luontokuvaaja Hannu Hautalan työalueen ytimessä ja valtakunnallisesti merkittävillä lintualueilla. Hautala oli myös Lintumaratonin alullepanija.

– Täällä ei pullistella suurilla muuttolintujen määrillä, mutta varsinkin metsälajistoa tarkastellessa Kuusamo on vertaansa vailla itäisten ja pohjoisten lajien kohtauspaikkana, kertoo kisaa järjestävän Kuusamon Lintukerhon puheenjohtaja Jarmo Martiskainen.

Martiskaisen mukaan ilman Lintumaratonia Kuusamon lajilista olisi huomattavasti lyhyempi. Tapahtuman tärkein tavoite on hankkia tietoa alueen linnustosta ja seurata niissä tapahtuvia muutoksia.



Illansuussa kolmikkoa alkaa väsyttää. Ennen yötä levätään hetki ja tankataan kunnolla. Olosuhteet ovat parhaat mahdolliset, sateen sijaan sää on poutainen ja lämmin, yöstä tulossa täysin tyyni. Lepäämään ei malttaisi lähteä.

Tulokset puretaan seuraavana päivänä. Kisaan osallistuneet joukkueet havaitsivat yhteensä 153 lajia. Mielenkiintoisin laji oli rantakurvi, joka on havaittu Kuusamossa edellisen kerran vuonna 2009.

Tänä vuonna etsitään myös tundra- ja kanadanhanhia, merikihuja, pyrstötiaisia, sinirintoja ja huuhkajia. Varmoja lajeja ovat ainakin kuukkeli, sinipyrstö ja pikkusirkku.



Tämä juttu on julkaistu alun perin Kalevan Kesä Helmi -liitteessä.