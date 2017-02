Kajaanin Vimpelinvaaran hyppyrimäki ja tuomaritorni räjäytetään ensi viikolla

Kajaanin Vimpelinvaaran hyppyrimäki ja tuomaritorni räjäytetään, sillä hyppyrimäki on korjauskelvoton. Kainuun Prikaatin Pohjan pioneeripataljoona räjäyttää hyppyrimäen ja tuomaritornin keskiviikkona 22.2. kello 14.

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta päätti viime syksynä

purkaa Vimpelinvaaran K‐60 hyppyrimäen ja tuomaritornin, sillä kuntotarkastusraportin mukaan hyppyrimäki on korjauskelvoton. Hyppyrimäki on avattu vuonna 1957.

Hyppyrimäen ja tuomaritornin purkaminen aloitetaan räjäytyksellä, joka on osa Pohjan pioneeripataljoonan henkilökunnan täydennyskoulutusta.



Räjäytys kaataa hyppyrimäen etelän suuntaan ja tuomaritornin pohjoisen suuntaan. Tavoitteena on kaataa hyppyrimäki ja tuomaritorni siten, että purkamisen jatkaminen työkoneilla on mahdollista.



Yleisöllä on mahdollisuus seurata räjäytystä vastarinteeltä, jossa katsojille on rajattu turvaalue.



Liikenne Vimpelinvaaralle Kuntokatua pitkin suljetaan.

Purkutyö aiheuttaa muutoksia ulkoilualueelle



Räjäytyksen jälkeen hyppyrimäki ja tuomaritorni puretaan sekä materiaalit lajitellaan ja

kierrätetään. Hyppyrimäen alastulorinne puretaan kevään ja kesän aikana. Purkutyön

jälkeen alue siivotaan ja mahdolliset syntyneet vauriot portaisiin ja mäkiin korjataan.



Purkutyö tulee aiheuttaa muutoksia Vimpelinvaaran ulkoilualueella. Mäkimonttu ja hyppyrimäkien ympäristö ovat työmaa‐aluetta ja tästä syystä liikkuminen alueella on

kielletty. Hyppyrimäen yläpuolella kulkeva kilpalatu on pois käytöstä kevään ajan.



Kajaanin kaupunki tiedottaa, kun työmaa on päättynyt ja alue on ulkoilijoiden käytössä.