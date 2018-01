Kainuussa saatiin sähköverkkoja toimintaan yön aikana, hätäpuhelutkin toimivat - sähköttä olevia asiakkaita aamulla alle 2 500

Tykkylumen aiheuttamien sähkökatkosten korjaaminen on edistynyt yön aikana Kainuun kunnissa.

Katkosten pahimmin koettelemassa kunnassa Suomussalmella oli aamulla ilman sähköä enää runsaat tuhat taloutta.

Sähköyhtiö Loisteen keskeytyskartan mukaan aamulla kello 10 aikaan sähköttömiä asiakkaita oli yhteensä noin 2 500, kun viikonlopun alkaessa liikuttiin vielä noin 5 000-6 000 taloudessa.

Eniten sähköttömiä on Suomussalmella ja Puolangalla. Sähkökatkojen tilannetta voi seurata Loiste Sähköverkko Oy:n keskeytyskartalta.

Kainuun pelastuslaitos kertoi aamulla, että puhelinverkko toimii lähes kaikkialla ja myös hätäpuhelut toimivat.

Koko maassa on tänään kipakkaakin pakkasta, joten sähkökatkokset voivat altistaa asuntoja nyt vesijohtojen jäätymiselle.

Pelastuslaitos on antanut kunnille ohjeen kiertää sunnuntaina läpi kotitaloudet pahimmilla sähkökatkosalueilla. Ovelta ovelle -periaatteella on määrä varmistaa yhdessä asukkaiden kanssa, pärjäävätkö he kotona vai onko tarvetta siirtyä kunnan tilapäismajoitukseen.

Jo aiemmin tällä viikolla aloitettuja kotikierroksia tehostetaan, koska pakkanen on kiristymässä Kainuussa, kertoi maakunnan pelastuspäällikkö Jani Kareinen.

Kotikierroksia tekevät ainakin pelastuslaitoksen henkilökunta, kyläyhdistykset ja Punaisen Ristin työntekijät.

Osan sähköhäiriöistä arvioidaan jatkuvan vielä yli 12 tuntia.

Arvio Kainuun sähköttömien liittymien lukumäärästä seuraavan 12 tunnin aikana on 500-1 000.

Maastossa olevaa väkeä lisätty yhä

Loiste kertoi aamulla, että maastossa työskentelevien korjaajien ja muiden ammattilaisten määrää on edelleen lisätty ja heitä on nyt noin 200.

Metsurit ja ajoneuvojen kuljettajat mukaan lukien vahvuus nousee liki 300:een.

Helikoptereita on ilmassa sunnuntaina kolme. Myös kantaverkkoyhtiö Fingrid tarkistaa verkon tilannetta kopterillaan.

Sade on muuttunut pakkaslumeksi, mikä ei märän lumen tavoin tartu puihin ja sähköjohtoihin.

Loisteen tiedotteessa muistutetaan, että maastossa liikkuminen on edelleen vaarallista, koska puita katkeilee ja niiden painavia latvuksia tippuu maahan.

Lunta tai kallistuneita puita ei saa yrittää poistaa omatoimisesti hengenvaaran vuoksi.

Kainuun ohella tykkylumen ja tuulen luomia sähköpulmia on korjattu Koillismaalla ja Pohjois-Karjalassa.

7.1. kello 12.32: uutista päivitetty uusilla tiedoilla koteja kiertävistä ryhmistä ja arviolla siitä, kauanko katkokset vielä ainakin kestävät.