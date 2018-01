Kainuussa reilut 300 taloutta ilman sähköä – Kainuun prikaati lähettää apuun kuusi telakuorma-autoa kuljettajineen

Hieno tarina järjen käytöstä. Kun iltasanomissa tänään sähkökatkojutun kuvia katsoo, näkee että linjat on erittäin hyvin raivattu. Ulkopuolelta raivaaminen tarkoittaa jatkuvaa harventamista että puut vahvistuisivat, mutta pahoilla keleillä paksuimmatkin puut katkeilevat. Puuston vahveneminen vie vuosia. Harventaa ei saa kuin sopimalla metsänomistajan kanssa ja hinta voi olla liian kallis. Sähköyhtiölle nykyinen vikatilanne on järjettömän kallis, apua paikalle on kutsuttu mahdollisimman paljon. Ainoastaan viranomainen saa puolustusvoimilta apua tilata, ei verkkoyhtiö.

Jos kaapeloidaan ilman rengasverkkoa, vianhaku voi olla kymmenien kilometrien kaapeleissa mahdotonta. Renkaan rakentaminen taas tuplaisi jo kalliin verkon rakentamisen. Linjoja on raivattu huomattavasti paremmin nykyisin kuin entisaikoihin. Voimia korjaajille ja sähköyhtiöiden väelle jotka varmasti työskentelevät jaksamisen äärirajoilla ja ylikin.