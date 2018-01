Kainuussa aamupäivällä jälleen 5 000 vailla sähköä - sunnuntaiaamuksi koveneva tuuli voi pudotella tykkyjä

Tässä ennen vuodenvaihdetta poika perheineen oli mökillämme. No sieltä aamuvarhaisella soitettiin, että sähköt on poikki. Kehoitimme (täältä Oulusta käsin) sytyttämään kynttilät, laittamaan tulen tulikiviuunin ja ottamaan lunta ämpäreihin vessaa varten. Onneksi silloin oli vain parin tunnin katkos. Lapsenlapset ovat silmät loistaen kertoneet

kuinka he söivät aamupalaa kynttilöiden valossa ja paahtoleipäkin piti syödä paahtamatta, kun ei ollut sähköä. Heille se oli ensimmäinen kokemus ilman sähköä.

Nyt taas näyttää vikakartta punaista kolmiota mökin kohdalla ja tässä arvotaan pitääkö lähteä pakastin tyhjentämään ja kuinka käy vesijohdon. No pientä tämä on oikeiden vaikeuksien kohdalla jos koti kylmenee.

Jaksamista korjausmiehille.