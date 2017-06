Kainuuntien remontti Oulussa loppusuoralla, Muhoksella ja Utajärvellä rakennetaan kevyen liikenteen väyliä

Liikenneviraston Valtatie 22 Oulu–Kajaani–Vartius -hankkeen työt ovat edenneet suunnitellusti.

Muhoksella ja Utajärvellä työstetään parhaillaan kevyen liikenteen väyliä sekä kevyen liikenteen kahta alikulkukäytävää. Lisäksi valtatielle 22 rakennetaan Muhokselle väistötiloja sekä yksityistieliittymäjärjestelyjä liikenteen sujuvoittamiseksi.

Oulussa loppusuoralla olevissa töissä on parannettu Kainuuntien Joutsentien ja Konttisentien välisiä liittymiä. Joutsentien ja Haarankankaantien välinen osuus on levennetty nelikaistaiseksi ja keskikaiteelliseksi tieksi. Lisäksi Haarankankaan ja Sääskensuontien välistä osuutta on parannettu kaksikaistaiseksi ja keskikaisteelliseksi tieksi.

Lisäksi Poikkimaantien ja Oululahden tien tasoliittymiin lisätään kääntymiskaistoja. Tien parannustöiden lisäksi töiden ohella on korjattu siltoja sekä lisätty melusuojausta.

Kajaanissa työt ovat jo valmistuneet. Kajaanissa korjauksissa parannettiin teiden 5 ja 6 eritasoliittymiä sekä rakennettiin uusia väistötiloja.