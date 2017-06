Juustoportti ryhtyi Kuusamon Juuston osakkaaksi

Juustoportti lähti mukaan uutena omistajana Kuusamon Juuston suunnattuun osakeantiin.



Yhtiön kasvun rahoittamiseksi järjestetyssä osakeannissa vanhoista omistajista mukana olivat yksityissijoittaja Timo Rapila sekä osuuskunnat Maitomaa ja Satamaito.

Kuusamon Juuston saneerausohjelma hyväksyttiin Oulun käräjäoikeudessa toissa viikolla.

– Kuusamon Juusto on mielenkiintoisessa vaiheessa oleva yritys, jossa näen paljon mahdollisuuksia. Näen sillä tulevaisuudessa tärkeän roolin Suomen juustomarkkinoilla, sillä ilman sitä isoja kotimaisia juustonvalmistajia olisi vain yksi. Kuusamosta tulee laadukkaita tuotteita, joilla on vielä paljon kasvumahdollisuuksia, toteaa Juustoportin toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari.



Kuusamon Juuston tie itsenäisenä juustolana alkoi 2013, kun Arla lopetti juuston valmistamisen Suomessa. Siitä lähtien Kuusamon Juusto on toiminut itsenäisenä juustolana valmistaen emmental-, edam- ja kermajuustoja Kuusamossa.



– Kuusamon Juuston liikevaihto kasvoi viime vuonna 25 prosenttia päätyen noin 20 miljoonaan euroon. Tälle vuodelle tavoittelemme edelleen yhtä suurta kasvua, kommentoi Kuusamon Juuston toimitusjohtajana viime vuoden lopulla aloittanut Jyrki Vaittinen.