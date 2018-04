Jäät liikkuvat Pyhäjoessa, ulkorakennuksia kastunut, asuinrakennuksia suojataan – katso kuvia

Minä lyön nytten veon että Kiiminkijoella tulva ei nouse niin lähellekkään niinku nyt pohjanmaalla, mun väite on se että Kiiminkijoessa nousu on normaali tai pienempi kuin normaalisti ja jäitten lähtö sen tekee koska ne alkaa nyt sulamaan rannoista että ne pääsee menemään ja eivät nouse kun on yöpakkasia ja myös se että jäitä ajettiin pois pinnoiltaan että jäät liikkuu eikä niistä tuu tukkeitumia että ne estät veden liikkumisen.